〈「AIは、とびきり優秀な東大卒の新人のようなもの」米マイクロソフトの牛尾剛が語る“AIに嘘をつかせない技術”〉から続く

米マイクロソフトでAI開発にたずさわる現役エンジニアの牛尾剛さんは、AIエージェントを育てるうえで重要なのは「失敗の自動化」だという。『部下としてのAI 世界一流エンジニアの進化術』が話題の著者が語る、AIマネジメントの真髄とは？

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牛尾剛氏

「でっち上げ」の回答をするAI

――AIをうまく使いこなす上で、「失敗の自動化」という考え方が本書の中でひときわ印象的でした。

牛尾 現行のAIは、かなり賢くなってきたとはいえ、まだまだ嘘をつくし、やっつけ仕事だってします。そこでなぜ「AIに失敗させる」ことが重要なのか？ 具体的なトラブルを例に、順をおって説明しましょう。

以前、僕のチームでRCA（Root Cause Analysis／根本原因分析）をAIにやらせた時のこと。当然インストラクションでは、こういうクエリ（命令文）をいろいろな条件で投げて、根本原因（RootCause）を見つけて、分析をしてくださいと指示してあって、とてもそれっぽい回答が出力されてきたんです。

何かがおかしいと思いつつ、回答そのものは正しい。でもよくよく内部のセッションログを見てみたら、なんとクエリを全く投げていなかった！ つまりAIは必ずやってほしいクエリの検証はせず、既存情報の推論だけで答えを出してきていたという、非常に怖いことがありました。

だから聞いたんですよ、「君はなんでこんな判断をしたのか？」と。すると「クエリを実行しようとしても、エラーで実行できませんでした」という。だったら正直に「できませんでした」と言えばいいところを、勝手に推測して「でっち上げ」の回答をしていたわけです。

――それは怖いですね。

牛尾 おそらくAIを使っている中でこれに類することは、みなさんも身に覚えがあるかと思います。なぜこういうことが起こるかというと、今のAIは「人間を喜ばせる」とスコアが上がる強化学習がなされていて、無理してでもそれっぽい答えを探してきて出力してしまうようです。とくに最近のOpus4.7になってその傾向が色濃くなりました。

AIにアプリの作成を普通に頼むと、「はい、できました！」と見た目はいかにもそれっぽいものが出来上がるけど、実際は動きません、何も機能していません、みたいなことがよくありますよね。

――はい、何度かそんな目にあって、アプリづくりは挫折しました（笑）。

「テスト駆動開発」であえてAIに失敗させる

牛尾 実はこれ、すごく良い解決法があって「AIに失敗させればいい」んです。これをTDD（テスト駆動開発）というのですが、「Fail Fast」で、実装前の機能をまず小さなテストコードを書かせて、失敗させる。まだ本体がないので当然テストは失敗しますよね。ここでAIに失敗させて、「俺うまくできていなかったな」と気づかせると、そのテストが通る必要最小限の適切なコードを自律的に書き出すんです。

「できていなかったから、ちゃんとやろう」とAIがテストをクリアして、コードの重複もとって整理することを繰り返すから、クオリティが格段に上がる。さらにE2E（エンドツーエンド）でのテストもやらせると、全部つくった後に動かない要因もAIが見つけて修正してくれます。

――AIに失敗から学ばせて、自己改善させているわけですね。

牛尾 その通りです。AIエージェント自身が間違いに気づき、修正していく「失敗の自動化」は、バイブコーディングの重要テクニックです。TDDでコーディングすると、必要なプロセスをはぶく「ズル」ができませんから、実装したあとにアプリが動かない、といったことを多くのケースで避けることができます。

TDD自体はエンジニアの世界で昔からある手法ですが、これをバイブコーディングに応用すると、びっくりするほどAIの性能を引き出せるんです。

――小さく失敗して学ばせるって、まるで人間のマネジメントにも通じる話ですね。

牛尾 そうかもしれませんね。人間も失敗するなかで学習しますから。そもそもマネージャは、部下の振る舞いから学ぶ必要があると思うんですね。AIという部下は、時々、嘘をつくし、やってない作業をさもやったかのように報告してしまう――その特性を見抜いたうえで、そうさせないための仕組みをマネジメントすることが大切です。

そうやってAIとの共同作業を積み重ねていくなかで、これはうまくいったな、これは適切な指示とアウトプットだったなという成功体験がでてきます。それをSkillsにするのです。

詳しくは本に書きましたが、「この会話履歴を参照して、〇〇のワークフローを実行するSkillsを作成してください」と指示を出せば、いつでも呼び出せるSkillsにしてくれます。これが「うまくいったことを資産化する」技術です。まわりの同僚たちを見ていても、このSkillsの使い方が非常にうまい。

AIと「固有の資産」を積み上げていく

――自分の仕事に必要な、固有のワークフローを、どんどん効率化していけるわけですね。

牛尾 そうです。LLMは世界のあらゆることを学習しているわけで、知識量は一人の人間より何十倍もあります。でも博識な彼らも知らないことがあって、それはAIを開発しているOpenAIやAnthropicも分からないこと――つまり「インターネットで見つからない情報」です。

誰かの頭の中に入っているオリジナルの知見や暗黙知、ローカルのドライブにだけある社外秘の情報などはAIが知りようもない。だから、そういう情報をAIに与えてあげないと、意図を察して効率的に動けるはずがない。部下としてのAIは、凄まじく優秀だけれども、業務は何も知らない新人です。ふわっとした指示ばかりでは、いつまでたってもAIのパフォーマンスは上がりません。

自分の頭の中に入っている仕事の経験知を言語化して資産にしていくと、彼らはそこから学んで自律的に動くようになります。エージェントに2回説明しているなと気づいたら、すぐファイルに書いておきましょう。そうすれば次からは参照してくれます。よいワークフローがあったらすかさずSkillsやスラッシュコマンドにしましょう。

そうやってあなたとAIとのあいだに固有の資産が積み重なっていくと、唯一無二のパートナーシップが誕生します。あなたの仕事にぴったりと伴走してくれる、最高のAIエージェントが育てられるわけです。

これほど優秀な部下を使わない理由がない

――そんな部下を得て、仕事は変わりましたか？

牛尾 それはもう最高ですよ！ 今は、AIエージェントを3台も4台も並行で動かして仕事をしているから、生産性が異常なレベルで上がっています。まわりの同僚たちを見ていても、AIをゴリゴリに使っている人は、アウトプットの量が半端ないんです。これほど優秀な部下を使わない理由がない。

この流れはコーディングに限らず、あらゆる業界・業務に、今後ますます広がっていくと思います。

――AIの進化が早すぎて、ついていけないと感じる人もいます。

牛尾 日々流れてくるAIのニュースに、いちいちびっくりしたり、取り残されるのではと不安になることはまったくありません。「自分の仕事にとって得になるものは何か」という視点で、必要なものを取り入れていったらいいと思います。

AIに丸投げするのではなく、仕組みを理解してうまくコントロールできるかどうかで、AIから引き出せるパフォーマンスは劇的に変わります。

新著には、世界の一流エンジニアたちはAIをどう育てているのか、AIマネジメントの真髄を濃縮しました。みなさんの仕事の新しい扉をひらくきっかけになれば、嬉しく思います。

（牛尾 剛／ライフスタイル出版）