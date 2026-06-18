内田有紀＆timelesz寺西拓人、木曜劇場『ラストノート』ピッタリ寄り添うポスタービジュアル公開 毒のあるコピーにも注目
俳優の内田有紀、寺西拓人（timelesz）がダブル主演を務めるフジテレビ系木曜劇場『ラストノート』（毎週木曜 後10：00、7月9日スタート）のポスタービジュアルが公開された。
【写真】お似合い…W主演を務める内田有紀&寺西拓人
今作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった歳の差の男女が静かに惹（ひ）かれ合い、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマ。
第1報で公開されたティザービジュアルでは、内田有紀演じる一瀬葵（いちのせ・あおい）と、寺西拓人演じる樋口澄晴（ひぐち・すばる）の2人の仲むつまじいデートを切り取った一枚が公開され、主演2人の相性抜群のビジュアルが大きな話題を呼んでいた。
今回のポスタービジュアルでは、同じように笑い合う2人が映っているものの、「こんな男に、恋するわけがない」、「こんな女に、恋するわけにはいかない」と、笑顔の裏にある本音を示すコピーが刻まれている。なぜこのコピーとなったのか…。それは、2人が出会うきっかけとなった、“ある出来事”が大きく関わっていて…。最悪の出会いから始まる大人の純愛物語は、果たしてどんな結末を迎えるのか。
そして、本日最終回を迎える木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』にて、本作の30秒ティザームービーが放送。先週公開された15秒ティザーとは異なる、2人の本音が入り交じる内容となっている。
■アートディレクター：八武崎凌平（電通）
20歳差の大人の恋愛観を意識しつつ、仲むつまじく美しい2人だけの世界と、毒のあるコピーとの強い対比を目指しました。
主演お2人の繊細な表情も相まって、ただ美しいだけではない、
どこか危うさを感じる『ラストノート』特有の世界観を表現できたかと思います。
ドラマを見る前と後で、また違った見え方になるのではないかと期待しています。
【写真】お似合い…W主演を務める内田有紀&寺西拓人
今作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった歳の差の男女が静かに惹（ひ）かれ合い、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマ。
今回のポスタービジュアルでは、同じように笑い合う2人が映っているものの、「こんな男に、恋するわけがない」、「こんな女に、恋するわけにはいかない」と、笑顔の裏にある本音を示すコピーが刻まれている。なぜこのコピーとなったのか…。それは、2人が出会うきっかけとなった、“ある出来事”が大きく関わっていて…。最悪の出会いから始まる大人の純愛物語は、果たしてどんな結末を迎えるのか。
そして、本日最終回を迎える木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』にて、本作の30秒ティザームービーが放送。先週公開された15秒ティザーとは異なる、2人の本音が入り交じる内容となっている。
■アートディレクター：八武崎凌平（電通）
20歳差の大人の恋愛観を意識しつつ、仲むつまじく美しい2人だけの世界と、毒のあるコピーとの強い対比を目指しました。
主演お2人の繊細な表情も相まって、ただ美しいだけではない、
どこか危うさを感じる『ラストノート』特有の世界観を表現できたかと思います。
ドラマを見る前と後で、また違った見え方になるのではないかと期待しています。