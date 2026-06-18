朝ドラ『ばけばけ』で話題の円井わん、“珍しい”芸名の由来 裏には事務所の切なる願い「昔、結構トガってて…」
俳優の円井わんが、17日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）の2時間SPに出演。自身の芸名の由来を明かした。
【写真】今ではすっかり…満面の笑みを浮かべる円井わん
「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り」と題した回に出演した円井。同番組のMCの上田晋也（くりぃむしちゅー）から「円井さん、朗らかなイメージでイライラとかしなさそうだけど？」と言われると「めっちゃ短気で」と意外な一面を明かした。
さらに「昔、結構トガってて…事務所から丸くなってほしいって意味を込めて、『円井（まるい）わん』って名前になったんです」と芸名のまさかの理由を語った。
これには上田も「改名しなきゃいけないくらい、トガってたわけ？」と驚くと、円井は「人をすごいにらんだり」と語り、上田を爆笑させた。また「オーディションとかでもすごい悪態をついてたらしくて…」と赤裸々に過去の自身について語っていた。
【写真】今ではすっかり…満面の笑みを浮かべる円井わん
「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り」と題した回に出演した円井。同番組のMCの上田晋也（くりぃむしちゅー）から「円井さん、朗らかなイメージでイライラとかしなさそうだけど？」と言われると「めっちゃ短気で」と意外な一面を明かした。
さらに「昔、結構トガってて…事務所から丸くなってほしいって意味を込めて、『円井（まるい）わん』って名前になったんです」と芸名のまさかの理由を語った。
これには上田も「改名しなきゃいけないくらい、トガってたわけ？」と驚くと、円井は「人をすごいにらんだり」と語り、上田を爆笑させた。また「オーディションとかでもすごい悪態をついてたらしくて…」と赤裸々に過去の自身について語っていた。