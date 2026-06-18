朝ドラ『ばけばけ』で話題の円井わん、“珍しい”芸名の由来 裏には事務所の切なる願い「昔、結構トガってて…」

朝ドラ『ばけばけ』で話題の円井わん、“珍しい”芸名の由来 裏には事務所の切なる願い「昔、結構トガってて…」