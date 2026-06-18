水卜麻美アナ、直筆サイン披露→かまいたち山内が強烈ツッコミ「好感度のことしか…」 “美文字” に反響「きれい」「ふりがなまで！」
日本テレビの水卜麻美アナウンサーが、17日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』2時間スペシャル（後7：00）に出演。サインのこだわりを明かした。
【写真】「可愛い39歳」「水卜ちゃんの笑顔が大好きです！」花束を手にうれしそうな水卜麻美アナ
この日は「全国ご当地アナウンサー大賞」で若手からベテランまで同局系ご当地アナウンサー39人がスタジオに集った。そのなかで、静岡第一テレビの岩本美蘭アナウンサーが「今悩んでいること」として、「サインをどうすればいいか？かっこいいサインを書いてもいいのか？」と告白。「みなさんのサインを知りたい」と伝えた。
同局の先輩である永見佳織アナウンサーが、「基本会社員なので、芸能人みたいなサインにならないように」とこだわりを明かすと、スタジオの日本テレビ・蛯原哲アナウンサーもこれに同意。「会社員ですので、ほぼ署名です」と楷書で書かれたサインを披露した。
続けて水卜アナもサインを披露することに。水卜アナは少し照れながら「こちらです」と、楷書で丁寧に書かれた“美文字サイン”を披露。少し小さめに書かれた「日本テレビアナウンサー」の下に「水卜麻美」と大きめに書き、その下に「みうらあさみ」とふりがなを振った丁寧なサインを披露した。
すると共演者からは「きれい」「素晴らしい」「ふりがなまで！」と驚きのリアクション。だが、かまいたち・山内健司から「本当に好感度のことしか考えていない」とツッコまれると、水卜アナは満面の笑顔でうなずき、山内は相方の濱家隆一からツッコまれていた。
このやりとりにSNSには「水卜ちゃんのサインの字、キレイだったな〜」「ふりがなもふってあるんだ」などの反響が寄せられた。
【写真】「可愛い39歳」「水卜ちゃんの笑顔が大好きです！」花束を手にうれしそうな水卜麻美アナ
この日は「全国ご当地アナウンサー大賞」で若手からベテランまで同局系ご当地アナウンサー39人がスタジオに集った。そのなかで、静岡第一テレビの岩本美蘭アナウンサーが「今悩んでいること」として、「サインをどうすればいいか？かっこいいサインを書いてもいいのか？」と告白。「みなさんのサインを知りたい」と伝えた。
続けて水卜アナもサインを披露することに。水卜アナは少し照れながら「こちらです」と、楷書で丁寧に書かれた“美文字サイン”を披露。少し小さめに書かれた「日本テレビアナウンサー」の下に「水卜麻美」と大きめに書き、その下に「みうらあさみ」とふりがなを振った丁寧なサインを披露した。
すると共演者からは「きれい」「素晴らしい」「ふりがなまで！」と驚きのリアクション。だが、かまいたち・山内健司から「本当に好感度のことしか考えていない」とツッコまれると、水卜アナは満面の笑顔でうなずき、山内は相方の濱家隆一からツッコまれていた。
このやりとりにSNSには「水卜ちゃんのサインの字、キレイだったな〜」「ふりがなもふってあるんだ」などの反響が寄せられた。