〈なぜ豊臣家は二代で滅んだのか？ 秀吉が「武士の常識」を持っていなかったことがその遠因となった〉から続く

秀吉の死後、秀吉子飼いの武将たちと石田三成は激しく対立し、その政権はみるみる不安定になっていった。その背景には豊臣政権が抱える構造的欠陥があった。歴史学者の本郷和人氏は、秀吉の成功を支えた「気前の良さ」こそが、政権の不安定と崩壊を招いたと分析する。本郷氏の最新刊『インテリジェンス関ヶ原』（文春新書）から一部抜粋してお届けする。

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石田三成が重用された理由

秀吉は「軍事は数だ」という認識を持っていました。どんなに勇敢な武将でも、10人の敵に囲まれたら倒されます。兵を増やし、鉄砲、弾薬などの武器を大量に購入し、適時適切に配置すること。それが戦(いくさ)に勝つ術であることを知っていた秀吉は、鉄砲や食糧、馬などの調達や補充、連絡手段の確保といった兵站(へいたん)維持に優れた人材を高く評価したのです。

このため秀吉政権では、石田三成のような能吏が重用され、情報収集を行ったり、大名たちに秀吉の意を伝えたり査定したりする立場に置かれました。これが後に大きな禍根を残すことになります。

さらに秀吉は、朝廷の権威も利用しました。小牧・長久手の戦いの後、家康と対峙(たいじ)を続けるなか、天正13（1585）年、秀吉は関白に就任しました。関白は天皇に代わり国政を執行する存在です。さらに秀吉は朝廷と交渉して、大名たちに官位を授けていきます。それによって大名たちを序列化したのです。関白である秀吉が最上位であることは言うまでもありません。

たとえば、秀吉の没年、慶長3（1598）年の武家の官職は以下の通りです。

徳川家康が内大臣。

それに次ぐ前権大納言(さきのごんだいなごん)に前田利家。

権中納言(ごんちゅうなごん)には、織田秀信、上杉景勝、毛利輝元、豊臣秀頼、前田利長(としなが)。

前(さきの)権中納言が小早川秀秋、徳川秀忠(ひでただ)、宇喜多秀家。

基本的には豊臣政権での力関係に応じて、官職があてがわれていることが分かります。

このように、敵対したライバルと和睦を結び、同盟的臣従者とする手法で、秀吉は天下統一のスピードアップに成功しました。現代のビジネスでいえば、ライバル企業を潰すことなく、社長も替えず社員もそのまま、グループ企業として傘下に入れるようなものでしょうか。このような「気前の良さ」が秀吉の天下取りをスムーズなものにしたといえるでしょう。

秀吉の家臣への給料は家康の倍

しかし、この手法は長い目で見ると、豊臣政権にとって潜在的な脅威を作ることとなります。

それは秀吉の「家臣」となった有力大名の石高をみればわかります。関東移封後の徳川家康250万石は別格としても、毛利輝元120万石、上杉景勝が120万石と、100万超えが並びます。豊臣家の石高は220万石なのですから、もし彼ら有力大名が豊臣政権から離脱をはかった場合、温存した所領＝動員力は、そのまま大きなリスクとなるはずです。

秀吉には、自らの政治力、外交力に絶対の自信があったのでしょう。実際に、後に述べる朝鮮出兵のような、明らかな失政があっても、秀吉の存命中は誰も彼に逆らうものはありませんでした。しかし、そのカリスマがいなくなったらどうなるか？ それは秀吉の死後、次第に明らかになっていきます。

秀吉の「気前の良さ」は、彼の持ち前の気質であると同時に、構造的なものでもあったと思われます。秀吉の伝記を読むと、その数々の成功譚には共通のパターンがあることに気が付きます。それは、（1）高額の報酬を与えることで、（2）大量の人員を動員し、（3）信じられないほどの速度でミッションを達成する、というものです。これは経済というものの力にいち早く着目し、深くコミットした秀吉の高い能力を物語るものですが、別の言い方をすれば、これ以外に、秀吉が生き残る道はなかったのではないでしょうか。

武士の出身ではなく、強力な親族集団も、代々の家臣団もいない。高い報酬というインセンティブで人を集め、成果を挙げ続けることでしか、秀吉は頭角をあらわすことはできなかったでしょう（それを可能にしたのは、織田信長という徹底した成果主義者に仕えたことですが）。

秀吉は子飼いの家臣たちにも「気前の良さ」を発揮しています。これは徳川家康と比較するのがわかりやすい。家中最高の井伊(いい)家でもはじめは高崎（いまの群馬県高崎市）12万石で、後に彦根30万石となりますが、これは特別。榊原(さかきばら)家も康政(やすまさ)の時代は館林(たてばやし)（いまの群馬県館林市）10万石で、紆余曲折を経て越後高田（いまの新潟県上越市）15万石に落ち着きます。本多忠勝(ほんだただかつ)も大多喜(おおたき)（いまの千葉県夷隅(いすみ)郡）10万石で、酒井忠次(さかいただつぐ)の後継者である家次(いえつぐ)に至っては臼井(うすい)（いまの千葉県佐倉市）3万7千石でした。つまり、家臣団のトップでおよそ10万石、というのが、徳川家の「相場」だったと考えられます。

これに対して、豊臣家の家臣たちは、たとえば尾張時代からの家来である加藤清正には熊本25万石、福島正則は尾張清洲(きよす)（いまの愛知県清須市）24万石。五奉行のなかでは、浅野長政が甲府（いまの山梨県甲府市）22万石、増田長盛が大和郡山20万石、石田三成が近江佐和山(さわやま)（いまの滋賀県彦根市）19万石。20万石が秀吉政権エリートの基準となっていることが見て取れます。単純にいえば、家康の倍の給料を払っているのです。

（本郷 和人／文春新書）