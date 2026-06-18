朝ドラ『風、薫る』主人公の妹役が『ヤンジャン』登場 ギャップのある表情を披露
俳優の早坂美海が、発売中の『週刊ヤングジャンプ』29号の「YJブルーム」企画に登場している。
【写真】朝ドラで主人公の妹役がグラビア登場
「YJブルーム」では、「ブルーム（花開く）」という企画名に相応しい、今後の活躍が期待されるニュースターを紹介する。今回は、NHK連続テレビ小説『風、薫る』に主人公の妹役で出演中の早坂が登場。
“国民の妹”が、趣味の料理を楽しく可憐に披露するほか、ギャップある凛とした表情も満載。めくるめく表情に、心奪われるカット多数収録されている。
なお、表紙＆巻頭にはサロンモデルの緑川春菜、センターグラビアには月野もも、巻末グラビアには宮嶋くるみが登場している。
【写真】朝ドラで主人公の妹役がグラビア登場
「YJブルーム」では、「ブルーム（花開く）」という企画名に相応しい、今後の活躍が期待されるニュースターを紹介する。今回は、NHK連続テレビ小説『風、薫る』に主人公の妹役で出演中の早坂が登場。
“国民の妹”が、趣味の料理を楽しく可憐に披露するほか、ギャップある凛とした表情も満載。めくるめく表情に、心奪われるカット多数収録されている。
なお、表紙＆巻頭にはサロンモデルの緑川春菜、センターグラビアには月野もも、巻末グラビアには宮嶋くるみが登場している。