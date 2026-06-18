優秀な上司には、必ず 「ギャップ」がある。

優秀なマネージャーは、「少しだけ演技」する。あえて「演じること」を選べば、「部下に信頼される」「会社に評価される」「自分も疲れない」職場になる。そんなリーダーの実践的なふるまい方をまとめたのが、『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』（本田淳也著）である。本稿では、同書の内容を一部抜粋して紹介する。

「部下に嫌われたくない」と思う上司の末路

「部下に嫌われたくない」、「厳しいことを言うのは気が引ける」

――その気持ち、とてもよく分かります。

顧問先を訪問していると、部下に対して常に穏やかに接するリーダーを見かけます。

パワハラとは無縁で、職場の雰囲気も和やか。一見すると理想的な上司に見えます。

でも実は、意外な落とし穴があります。

それは「部下から軽く見られてしまう」ということです。

部下が指示に従わなくなる

「あの人は優しいから、多少のことは許してくれる」。

こんなふうに思われてしまうと、いくら権限があっても、部下が指示に従わなくなってしまいます。

やがて職場全体の規律がゆるみ、真面目に働いている部下から不満の声が上がり始めます。

「問題のある社員を放置するのはおかしい」

こうした声が積み重なると、職場の雰囲気は確実に悪くなります。

最終的には、責任感の強い部下ほど「この人についていって大丈夫なのか」という不安を抱え、転職を考えるようになってしまうのです。

「意外と厳しい」と思わせる瞬間が必要

では、どうすればやさしさと厳しさのバランスを取れるのでしょうか？

大切なのは、問題があるときには、しっかりと強めに注意することです。

普段は穏やかな上司が、ここぞというときに毅然とした態度を見せる。

その瞬間に部下は「あっ、この人、意外と厳しいことも言うんだ」と感じ、見方が一変します。

会議の資料を頼んだのに「忘れていました」と平然と言う部下には、「なんでやらなかった。今すぐ準備して」と厳しめに指示する。

重要なのは、「普段はやさしいけど、ここは譲れない」というメリハリです。

いつも厳しい上司が注意するのと、普段はやさしい上司が注意するのとでは、部下に与える印象がまったく違います。

やさしさと厳しさがあってこそ、任せられるリーダーになれるんです。

（本稿は、『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』の発売を記念したオリジナル記事です）