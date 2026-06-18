インターネットに雑誌にテレビに本……。今やたくさんの子育てをめぐるアドバイスが氾濫している。しかも親の時代とは違い、学校カリキュラムではカバーしきれない「21世紀スキル」や「非認知能力」といったスキルも重要だとされている。そんな中、親として子に何をしてやればいいのか。それを東京大学出身の著者がまとめ、ロングセラーになっているのが『子育てベスト100』だ。今の親が知っておきたい、100のメソッドとは？

東大生は親子でしっかり会話をしていた

「コミュニケーションの取り方」から、「家での勉強のしかた」「遊び」「習い事」「ほめ方・叱り方」「読書」「スマホ対策」「ゲーム対策」「食事」「睡眠」「運動」などなど。

親たちが知りたい新時代の「子育ての教科書」ともいうべき1冊として、ロングセラーになっているのが本書だ。

著者の加藤紀子氏は、1996年に東京大学経済学部を卒業。国際電信電話（現KDDI）を経て渡米、帰国後は中学受験、子どものメンタル、子どもの英語教育、海外大学進学など教育分野を中心に、さまざまなメディアで取材、執筆活動を行ってきた。自らも一男一女を持つ女性である。

本書は、長年の経験で得た情報を、親としての「これは使えるな」という実感でふるいにかけ、教育学、生理学、心理学、脳科学など、学術研究の裏付けやデータなども確認した上でまとめ上げた。

ハーバード大、スタンフォード大、シカゴ大などの資料も用いられている。まさに経験と知識から紡ぎ出されたベスト100のメソッドと、すぐできる421の「超具体策」が紹介されている1冊だ。

6つある章のうち、SECTION 1で紹介されているのが、「コミュニケーション力をつけるには？」。その最初に登場するのが、「METHOD 01『対話』をする――質問・反論で考える力を磨く」である。

アメリカのシンクタンク、ブルッキングス研究所やニューヨーク科学アカデミーをはじめ、世界の教育機関が21世紀において最も大事なスキルと認識しているのが「対話する能力」です。（P.20）

「プレジデント Family」（2017年秋号）による東大生173人へのアンケートでは、その9割が、家庭では「食事」「移動（送迎）」「お風呂」の時間などをうまく活用し、親子でしっかり会話をしていたと答えていたという。家庭での対話は、高い学力の下支えにもなっていたのだ。

子どもとの会話は「1日10分」を意識する

では「対話力」はどうやって育てるのか、本書では5つの「すぐできる超具体策」が列記され、それぞれが詳しく紹介される。

■1日10分、子どもの話を聞く

毎日、子どもが安心して話ができる時間を意識的につくります。忙しい日常では「◯◯しなさい」と命令口調になりがちですが、それでは一方通行です。

他愛のない内容でも、まずは「へぇ、そうなんだ」と関心を示してあげると、子どもはもっと対話したくなります。（P.21）

子どもにはコミュニケーション能力を培って欲しいと思いながら、さて子どもとしっかりコミュニケーションが行えているのか。そこから問い直さないといけないということだ。

私自身も大学生の娘を持つ親だが、子どもからじっくり話を聞くというのは、かなり意識しなければできないことだと思う。やらなければいけないことが山積していれば、じっくり話を聞くことは難しくなる。だから「1日10分」を意識しようというのだ。

そして、これも親からやるべきことだろう。

■スマホの電源を切る

最近は、食事中でも各自が自分のスマホをのぞきこみ、食卓でリアルに向き合っているのにコミュニケーションが生まれないという状況も珍しくありません。対話の時間がもてるよう、思い切って電源を切ると、自然に対話が生まれます。(P.21)

他に、対話力を育てるための工夫として、「5回、質問する」「『いいね！』を忘れない」「あえて『反論』を言う」といった、すぐできる方法が解説されている。

子どもを上手に叱る方法

また、多くの親が悩んでいると聞くことが多いのが、叱り方だ。

これが「METHOD 06 叱る――叱るときは具体的にわかりやすく」で紹介されている。うまく叱るためにはどうすればいいのか。

■深呼吸する

何度言い聞かせても、子どもが言うことを聞こうとしないとき、感情的に大きな声が出てしまうことがあります。

怒りの感情が行きすぎると、子どもは自分が親に嫌われているのではないか、愛されていないのではないかと不安になります。親のほうが怒りの沸点を超えてしまったようなときには、一度、深呼吸をして自分の気持ちを落ち着かせます。（P.36）

親がキレてしまっては、子どもを不安にさせてしまいかねないということだ。

まずは、親が落ち着くところから始めること。

そして、「できるだけ2人だけの場所で」「人格を否定しない」「具体的に理由を伝える」「人と比べない」「『冷静になれる場所』をつくる」「『勉強しろ』と叱るのは効果なし」といったすぐできる方法が紹介されている。

スマホ依存のリスクから守る「ルール」作り

コミュニケーション力のメソッドで興味深いのは、「METHOD 12『ケンカの仲裁』をする――ケンカも学びの場にできる」だ。

外の世界との関わりのひとつとして、白梅学園大学で臨床教育学を専門とする増田修治教授は、3歳くらいから小学校低学年くらいまでのケンカ体験は重要だといいます。（P.57）

子どものコミュニケーション力は、家庭の中で親と緊密に過ごすだけでなく、家庭の外に出ていろいろな人と関わり、時にはぶつかり合うことで、しっかり育まれるというのだ。

ケンカ体験もそのひとつ。泣いたり泣かされたり、手を出したり出されたりして、心や体の痛みを体験しながら力加減を学んでいく。

ケンカをしないまま成長すると、力加減がわからず、いきなり相手に大怪我をさせてしまうようなことも起こりうる。だから、ケンカにもルールと教育が必要だ、というのだ。

では、ケンカの仲裁はどうすればいいのか。

■守るべき「ルール」を教える

「目を突かない」「噛まない」「股間やおなかを狙わない」「爪を立てない」「モノを投げない」といった、相手を傷つけない最低限のルールは教えておかなければいけません。場合によっては一生の傷を負わせてしまうリスクまであることをしっかりと理解させる必要があります。（P.58）

他にも「『互いの言い分』を言い切らせる」「エスカレートしそうなときは止める」「必ず最後は仲直り」「子どもの話をよく聞く」といった方法が解説されている。

子どもをスマホ依存から守るには

そして今、親が最も頭を悩ませているのは、これかもしれない。METHOD 14で紹介されている「『スマホのルール』をつくる――依存のリスクから子どもを守る」だ。

すぐできる方法として、まずはこう記す。

■メリット・デメリットについて書き出す

スマホについて、「友だちと連絡が取りやすい」「わからないことがすぐに調べられる」といったメリット、「目が悪くなる」「勉強の邪魔になる」「返事がめんどくさい」といったデメリットを、親子で話し合って書き出します。（P.65）

他にも「『親子で利用時間』を決める」「やってはいけないことを教える」「『取り引き』には応じない」「『フィルタリング』で子どもを守る」「『デジタル・デトックス』のすすめ」「依存気味になったら専門の医療機関へ」といった具体策が解説されている。

本書は、コミュニケーション力に始まり、思考力、自己肯定感、創造力、学力、体力と6つの章が続くが、とにかく具体的で実践的なメソッドが紹介されている。子育ての「どうすればいいか？」が1冊に詰まっているのだ。

上阪 徹（うえさか・とおる）

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『「また頼みたい」と言われる人がやっていること』（CEメディアハウス）、『東京ステーションホテル 100年先のおもてなしへ』（河出書房新社）、『成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか』（日経ビジネス人文庫）、『成功者3000人の言葉』（三笠書房＜知的生きかた文庫＞）ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ（徳間書店）などがある。