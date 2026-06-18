ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間17日、本拠地でのレイズ戦に先発登板。6回4失点の投球で今季7勝目の権利を持って降板した。

左膝炎症による欠場もありながら、予定通り中6日で迎えたマウンド。投手専念で登板した大谷は初回、先頭打者ディアスを空振り三振に仕留めるなど三者凡退の好スタート。2回表は先頭の4番カミネロに安打を許したが、後続3人を断って無失点とした。

3回表は二死から死球と安打を許し、この試合最初のピンチを背負ったものの、3番ムリンズを遊ゴロに打ち取って無失点。4回表を再び三者凡退に封じると、その裏に打線が7番コールの先制適時打など2点を援護した。

しかし直後の5回表に崩れた。先頭打者を四球で歩かせると、8番フェドゥシアに左中間フェンス直撃の二塁打。無死二、三塁から9番ウォールズの右犠飛、1番ディアスの中前適時打で同点に追い付かれた。

さらに2番アランダにも連打を許した後、3番ムリンズは一塁へのゴロに打ち取るも、大谷の一塁ベースカバーが遅れて内野安打に。4番カミネロの痛烈なゴロは三塁手トミー・エドマンが好捕したが、二塁封殺の間に勝ち越しの三塁走者が生還。続く5番パラシオスにも右前適時打を浴び、この回一挙4点を失った。

それでも直後の5回裏にドジャース打線が1点を返すと、大谷は6回表を三者凡退。6回裏にはフレディ・フリーマンの12号2ランが飛び出し、逆転に成功した。これで大谷に勝利投手の権利が発生し、6回91球を投げて7被安打、2四死球、5奪三振、4失点という内容で降板。今季防御率1.47となっている。