元ロッテ監督の吉井理人氏が楽天の新監督に就任することが発表された。昨季まで同リーグの球団を率いていた指揮官が、ほどなくして他球団の監督へ就任するのは異例。さらに監督交代に伴い、シーズン途中で代行監督から正式な新監督へバトンが渡される形となったことも異色の人事だ。

17日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣が吉井新監督の船出についてそれぞれの見解を語った。

まず辻発彦氏は、「引き受けたからには自分の色を出してほしい。これまでの経験を生かし、自分の思うようにやってもらいたい」と期待を寄せた。その上で、「結果を恐れず、この位置にいる以上は上だけを見て頑張ってほしい」とエールを送った。

一方、野村弘樹氏は、「途中からチームを率いる難しさもあるでしょうし、どういう形でチームをつくっていくのか楽しみ」とコメント。「もちろん今季の優勝を目指して戦うことになるんですが、同時に来年、再来年も見据えたチームづくりが求められる。選手起用や作戦面など、さまざまな難しさを抱えながら指揮していくんだと思う」と、新監督としてのかじ取りの難しさにも言及した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』