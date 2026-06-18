Ž¢ËÜÅö¤ÏÀï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤Ž£¤¬½¬¶áÊ¿¤ÎËÜ²»¡ÄÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Ê¤¤ÂæÏÑ¤Î"°ÂÁ´ÁõÃÖ"¤ò²õ¤·¤¿À¯¼£²È¤ÎÌ¾Á°
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÉÙºäæâ¡Ø¤ª¤½¤ë¤Ù¤¡ÖÃæ¹ñ°ì¶¯¡×»þÂå¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÂæÏÑ¤ò¼è¤ê´¬¤¤¤¿¡ÖÂçµ¬ÌÏ·³»ö±é½¬¡×¤Î¿¿°Õ
Ãæ¹ñ¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯Âç²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¤âÂç¤¤¯¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂæÏÑ¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£³¤¶®¤ò¶´¤ó¤ÇÄ¹¤é¤¯ÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¿ÂæÏÑ¤Ï¡¢¤³¤ÎµðÂç¤Ê¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡×¤È¤É¤¦ÅÏ¤ê¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¨¡¡½¡£
2025Ç¯¤¬Êë¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë12·î29Æü¡£Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÂçµ¬ÌÏ·³»ö±é½¬¡ÖÀµµÁ»ÈÌ¿¡½2025¡×¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢±é½¬¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉð´ïÇäµÑ¤Ø¤ÎÈ¿È¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÌäÂê»ë¤·¤¿ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉð´ï¤ÎÇäµÑ¤ÏÁí³ÛÌó111²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû7205²¯±ß¡¿2025Ç¯12·î¾µÇ§¡Ë¤Ç¡¢²áµîºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢±é½¬¤Ë¤Ï·×²è¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤ËÂ¨±þ¤·¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿±é½¬¤Ë¡¢ÍýÍ³¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤¬Éð´ïÇäµÑ¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ò¸£À©¤¹¤ë°Õ¿Þ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤Î¡ÖÀµµÁ»ÈÌ¿¡½2025¡×±é½¬¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³ÅìÉôÀï¶è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Î¦³¤¶õ¡¢¥í¥±¥Ã¥È·³¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤Î·³¼ï¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¤¿¡£±é½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤ÏÂæÏÑ³¤¶®¤«¤éÂæÏÑÅç¤ÎËÌÉô¡¢ÆîÀ¾Éô¡¢ÆîÅìÉô¡¢ÅìÉô¤Î³¤°è¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤ÉÌµ¿ÍÊ¼´ï¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¡¢±§Ãè¡Ê¿Í¹©±ÒÀ±¤Ê¤É¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤ò´Þ¤á¤¿·ä¤Î¤Ê¤¤ºîÀï¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤¿¡£
¢£Ìµ¿Íµ¡±ÇÁü¤¬±Ç¤·¤¿ÂæÏÑ¤Î¡Ö¾Ç¤ê¡×
²áµî¤Î±é½¬¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÂæÏÑ¤Ø¤Î°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³»öÀìÌç²È¤Î¡Ö¤É¤ó¤É¤óÂæÏÑÅç¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊCCTV¡Ë¤È¤Î»ØÅ¦¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÂæÏÑ¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´²º¤ä¤«¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÎÌµ¿Íµ¡¤¬»£±Æ¤·¤¿ÂæÏÑ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¢¡ÖÂæËÌ101¡×¤Î±ÇÁü¤¬¡¢¤³¤ì¸«¤è¤¬¤·¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
101³¬·ú¤Æ¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¡ÖÂæËÌ101¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀ¤³¦°ì¹â¤¤¥Ó¥ë¤È¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤âÂæËÌ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤òÃæ¹ñ·³¤ÎÌµ¿Íµ¡¤Î¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÇË²õ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¡ÖÂæËÌ101¡×¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¡×¡ÖAIÀ¸À®²èÁü¡×¤È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢ÏÀÁè¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£±ÇÁü¤Î¿¿µ¶¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿ÃæÂæ¤Î±þ½·¤ò¸«¤Æ¤¤¤ÆÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑÂ¦¤Î¡Ö¾Ç¤ê¡×¤È¡Ö¼éÀª¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎÏ´Ø·¸¤Ï¤â¤Ï¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ¸ºß¤¬ÇØ¸å¤Ë¤¢¤í¤¦¤È¤Ê¤«¤í¤¦¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¡£
¤È¤¯¤Ëº£²ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÂæÏÑ¤ØÇäµÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉð´ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È½Å¤Í¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤Ë¤ª¤±¤ëÎÏ´Ø·¸¤Ë½ÅÂç¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¢£ÊÆ¹ñ¤¬Çä¤ë¤Î¤Ï¡Ö»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤ë¡×Éð´ï
ÊÆ»ï¡ÖNewsweek¡×¡ÊÆüËÜÈÇ¡¿2025Ç¯12·î22Æü¡Ë¤Ï¡¢µ»ö¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¢ÂæÏÑ¤Ë¡ØÌó111²¯¥É¥ë¡Ù¤ÎÉð´ïÇäµÑ¾µÇ§¡½¨¡¡Ø°ÂÄê²½¡Ù¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä¡ÄÊÆÃæ¤Ë²Ð¼ï¡©¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢Éð´ï¤ÎÆâÌõ¤ò¡Ò¹âµ¡Æ°¥í¥±¥Ã¥ÈË¤¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊHIMARS¡Ë¤ÈM109¼«ÁöÜØÃÆË¤¤Ç³Æ40²¯¥É¥ë°Ê¾å¡¢ÂÐÀï¼Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¥¸¥ã¥Ù¥ê¥ó¤äTOW¤Ê¤É¤Ç7²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ó¤È¶ñÂÎÅª¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¹¤³Ð¤¨¤Î¤¢¤ëÌ¾Á°¤Ð¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥í¥·¥¢¤ÈÀï¤¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÎÌ¤Ë¶¡Í¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Éð´ï¤À¤«¤é¤À¡£°ÊÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉð´ïÇäµÑ¤Ï¡¢F-16ÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤ÎÀè¿Ê¤«¤ÄÂç·¿¤ÎÊ¼´ï¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖNewsweek¡×¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¡ÒÉð´ï¤Î·È¹Ô¼°¡¢¾®·¿²½¡¢Äã¥³¥¹¥È²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¡ÖÈóÂÐ¾ÎÀï¡×Ç½ÎÏ³«È¯¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ó¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈóÂÐ¾ÎÀï¤ÎÇ½ÎÏ³«È¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç²ò¼á¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö¡ÊÃæ¹ñ·³¤¬¡Ë¿¯¹¶¤·¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤òÊ§¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÉð´ï¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÈÂÐÅù¤ËÀï¤¤¡¢¤½¤Î¹¶·â¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¡¢¿¯¹¶¤òÁË¤à¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤ä¤Ê¤¯¡¢·³»öÎÏ¤ÇÃæ¹ñ·³¤ËÂç¤¤¯Îô¤ëÂæÏÑ·³¤¬¡¢³°¤«¤é½õ¤±¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¡È²¿¤È¤«»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¥À¥á¡¼¥¸¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÈéÆù¤Ë¤â¡¢¡Öº£Æü¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÌÀÆü¤ÎÂæÏÑ¡×¤Ï¡¢°¤¤°ÕÌ£¤Ç¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡Ö²æ¡¹¤ÏÀï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Àï¤¦½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤¿¤À¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â·³»öÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¤ÆÂæÏÑÅý°ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÃ»ÍíÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¸ÀÆ°¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ë¡£
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÎÊóÆ»´±¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢º£²ó¤Î¡ÖÀµµÁ»ÈÌ¿¡½2025¡×¤ÎÌÜÅª¤ò¡¢ÂæÏÑÆÈÎ©ÇÉ¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¸£À©¤È³°ÉôÀªÎÏ¤Î²ðÆþ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢±é½¬¤Ë¤è¤ëÎÏ¤Î¸Ø¼¨¤ÏÂæÏÑÁ´ÂÎ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÉô¤Î´í¸±¤ÊÀªÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿±é½¬¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Ãæ¹ñ·³¤Ï¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò²¿Ëç¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê°ìÊ¸¤â¸«¤Ä¤«¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÏÀï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Àï¤¦½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£±é½¬¤ÏÂæÏÑÆ±Ë¦¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Ê¬Îö¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÍÆ¼Ï¤·¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜ¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë´·¤ì¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬Ê¿ÏÂÅý°ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÈ¯¤¹¤ë¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ð¤«¤ê¤òÊó¤¸¡¢¤³¤¦¤·¤¿°Õ¿Þ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£ÂæÏÑÌäÂê¤ò¾¯¤·ÁÌ¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÊ¿ÏÂÅý°ì¤Ø¤ÎÆ»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¢£ÆüËÜ¤ÇÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¡ÖÈ¿¹ñ²ÈÊ¬ÎöË¡7¾ò¡×
°ìÎã¤òµó¤²¤è¤¦¡£ÂæÏÑ³¤¶®´íµ¡¤Îº¬¸»¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ±ÅÞ¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤ÈÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¡ÊÂçÎ¦¡Ë¤È¤ÎÀïÁè¡Ê¡á¹ñ¶¦ÆâÀï¡Ë¤À¡£¤·¤«¤·¸½¾õ¡¢³¤¶®¤òË¤ÃÆ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÂçÎ¦Â¦¤¬¼Â¼ÁÅª¤ÊÊ¿ÏÂÅý°ìÀë¸À¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂæÏÑÆ±Ë¦¤Ë¹ð¤²¤ë½ñ¡×¤òÈ¯½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£
¡ÖÂæÏÑÆ±Ë¦¤Ë¹ð¤²¤ë½ñ¡×¤È¤Ï¡¢1979Ç¯1·î1Æü¤ËÅö»þºÇ¹â¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤Ã¤¿ûý¾®Ê¿»á¤¬È¯¤·¤¿ÂÐÂæÏÑÀ¯ºö¤ÎÊý¿Ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉðÎÏ²òÊü¤«¤éÊ¿ÏÂÅý°ì¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¼¨¤¹·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡ÖÂæÏÑÆ±Ë¦¤Ë¹ð¤²¤ë½ñ¡×¤Ï¡¢1950Ç¯¤È1958Ç¯¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ²ò·è¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÊ¿ÏÂÅý°ì¡×¤ÎÊ¸¸À¤Ï1979Ç¯ÈÇ¤«¤é¤À¡£
Ãæ¹ñ¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÊ¿ÏÂÅý°ìÀë¸À¡×¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤ûý¾®Ê¿ÈÇ¡ÖÂæÏÑÆ±Ë¦¤Ë¹ð¤²¤ë½ñ¡×¤ò¹ñÆâË¡¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Î¡ÖÈ¿¹ñ²ÈÊ¬ÎöË¡¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂè7¾ò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¤ÏÂæÏÑ³¤¶®Î¾´ß¤ÎÊ¿Åù¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤È¸ò¾Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¿ÏÂÅý°ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Â³¤¯Âè8¾ò¤Ç¡Ö¡ØÂæÆÈ¡ÙÊ¬ÎöÀªÎÏ¤¬¤¤¤«¤Ê¤ëÌ¾ÌÜ¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÊý¼°¤Ç¤¢¤ìÂæÏÑ¤òÃæ¹ñ¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤¹»ö¼Â¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ÎÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÊ¬Î¥¤ò¤â¤¿¤é¤·¤«¤Í¤Ê¤¤½ÅÂç¤Ê»öÊÑ¤¬È¯À¸¤·¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊ¿ÏÂÅý°ì¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¤Ë¼º¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¹ñ¤ÏÈóÊ¿ÏÂÅªÊý¼°¤½¤ÎÂ¾É¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¡¢¹ñ²È¤Î¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚÊÝÁ´¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ò´Ê·é¤Ë¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡Ö¤Þ¤ºÊ¿ÏÂÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤À¤¬¡¢ÂæÏÑ¤¬Ê¬Î¥¡¦ÆÈÎ©¤ò¶¯¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÉðÎÏ¹Ô»È¤âÊü´þ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¤«Á°È¾¤Îµ½Ò¤ÏÌµ»ë¤µ¤ì¡ÖÉðÎÏ¹Ô»È¤ÏÊü´þ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¼Â¤ËÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤À¡£
¢£ÂæÏÑ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤Î¡ÖÃæ¹ñÎ¥¤ì¡×¤Î±Æ¶Á
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ·³¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤â¤·Ãæ¹ñ¤¬ËÜµ¤¤ÇÂæÏÑ¤òÅý°ì¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÆ·³¤È¤¤¤¦¡È½Å¤·¡É¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁË»ß¤Ç¤¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¤ËÃæ¹ñ¤Ï¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ÇÊÆ·³¤ÈÀï¤¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Ç¤âËÌ¥Ù¥È¥Ê¥à¤ò»Ù±ç¤¹¤ë·Á¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀï¤Ã¤¿¡È¼ÂÀÓ¡É¤¬¤¢¤ë¡£Ì±Â²¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤ëÂæÏÑÅý°ì¤ò¡¢ÊÆ·³¤È¤Î¾×ÆÍ²óÈò¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤ÇÄü¤á¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¤ä¤Ï¤ê¡ÖÊ¿ÏÂÅý°ìÀë¸À¡×¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¼«¿È¤ÎÁªÂò¤¬¶¯¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°µ¡¤¬²¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¤ÎÍ¥Àè¤À¤Ã¤¿¡£ÀïÁè¤è¤êÈ¯Å¸¤¬µÞÌ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÅý°ì¸å¤ò¤Ë¤é¤ó¤ÀÈ½ÃÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¶¯¹Å¤Ê¼êÃÊ¤ÇÂæÏÑ¤òÅý°ì¤·¤Æ¤â¡¢È¿È¯¤¹¤ë2300Ëü¿Í¤ÎÅç¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ»ö¶È¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÅý°ì¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Êý¤¬ÆÀºö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÂçÎ¦¤Î¿Í¡¹¤Ë·ÐºÑÈ¯Å¸¤ò¤â¤¿¤é¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤ì¤³¤½¡¢ÂçÎ¦Â¦¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ê¸½¾õ°Ý»ý¤òÍÆÇ§¤·Â³¤±¤¿ÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¤¬¤Î¤ó¤Ó¤ê¹½¤¨¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬ÂæÏÑÆâÉô¤Ç¸²ºß²½¤¹¤ë¡£¹ñÌ±ÅÞ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀ¯¸¢ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì±¼ç¿ÊÊâÅÞ¡ÊÌ±¿ÊÅÞ¡Ë¤Î²¼¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Î¡ÖÃæ¹ñÎ¥¤ì¡×¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¸½¾Ý¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤³¤ÇÌ±¿ÊÅÞ¤¬¤â¤·ÂæÏÑÆÈÎ©¤Ë¸þ¤±¤ÆÀµÞ¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¡¢Ëü¤¬°ì¡¢´ûÀ®»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÆÈÎ©¡×¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¤½¤ì¤³¤½Å¤¤Î·Ú½Å¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÈóÊ¿ÏÂÅªÊý¼°¤½¤ÎÂ¾É¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¡×¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÍÞ¤¨¹þ¤àÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¡£
¢£¸½¾õÊÑ¹¹¤ò»Å³Ý¤±¤¿ÂæÏÑ
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑÅý°ì¤ò¡Ö½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Î¡Ø°Î¶ÈÃ£À®¡Ù¤Î¤¿¤á¤ÎÌî¿´¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤¬¼Â¤Î¤È¤³¤í´íµ¡¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò°®¤ê¡¢¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÂæÏÑÂ¦¤À¡£ÂÐÎ©·ã²½¤Î¡Èº¬¸»¡É¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËÁíÅý¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿èñ±ÑÊ¸»þÂå¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£èñ±ÑÊ¸¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤¬¡¢²áµî¤Ë¶¦»ºÅÞ¤È¹ñÌ±ÅÞ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¡Ö92¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡Ê¡á¶åÆó¶¦¼±¡Ë¡×¤ò°ìÊýÅª¤ËÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬°ìµ¤¤ËÂæÏÑ³¤¶®¤ò»ÙÇÛ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö92¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï1992Ç¯¤Ë¶¦»ºÅÞ¤È¹ñÌ±ÅÞ¤¬¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¤ÇÇ§¼±¤ò¶¦Í¤µ¤»¤¿ºî¶È¤ò»Ø¤¹¡£¶¦Í¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃæ²ÚÌ±¹ñ¡×¤Ç¤¢¤ì¡ÖÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤Ç¤¢¤ì¡¢¤É¤Á¤é¤Î¡ÖÃæ¹ñ¡×¤¬ÀµÅö¤«¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÃæ¹ñ¡×¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¡£
¤³¤ÎÇ§¼±¤Î¶¦Í¤Ë¤è¤ê¡¢ÂæÏÑ¤¬¡Ö92¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡×¤òÈÝÄê¤µ¤¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡ÖÃæ¹ñ¡×¤Ï¹ñÅÚÊ¬Îö¤Î´ë¤ß¤ò·Ù²ü¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Â¾Êý¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö92¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡×¤Ï¡Ö¹ñÌ±ÅÞÀ¯¸¢¤¬¤·¤¿ÌóÂ«¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¼çÄ¥¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤·¤«¤·¡Ö92¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡×¤Ï¡¢Ãæ²ÚÌ±¹ñ¤ÎÍ¿ÅÞ¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¤À¡£¸½ºß¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤âèñ±ÑÊ¸Á°ÁíÅý¤â¡¢Ãæ²ÚÌ±¹ñ·ûË¡¤Î²¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ÁíÅý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¹ñÌ±ÅÞÀ¯¸¢¤Î»þÂå¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÇÄÌ¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£ÂæÏÑ¤¬¼«¤é¡È°ÂÁ´ÁõÃÖ¡É¤ò³°¤·¤¿
¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö92¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡×¤¬ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿ÅÀ¤À¡£¤³¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑÅý°ì¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤ò´Ë¤á¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë¡ÖÌÛÇ§¡×¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö92¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡×¤Ï¡¢ÃæÂæ¤ÎÂÐÎ©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¢¤ë¼ï¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤¹¤ë»õ»ß¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÂæÏÑ¤¬°ìÊýÅª¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¼«¤é¡È°ÂÁ´ÁõÃÖ¡É¤ò³°¤¹¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤â¡Ö¹ñÅÚÁÓ¼º¡×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈó¾ï»öÂÖ¤òÌÛ¤Ã¤Æ¸«²á¤´¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÉðÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ç¤â¤½¤ì¤òÁË»ß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ñÌ±¤Ë´é¸þ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
2016Ç¯¤ËÁíÅý¤È¤Ê¤Ã¤¿èñ±ÑÊ¸»á¤¬¡¢¤â¤·¤³¤¦¤·¤¿´í¸±À¤ò¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¼«¤é¤ÎÀ¯¼£ÅªÎ©¾ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö92¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡×¤òÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤ÎÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£À¾Â¦¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ãæ¹ñÈãÈ½¤ÇÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¡×¤â¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤òÍ¶È¯¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂæÏÑÂ¦¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¡Ö92¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ»ÏÂºö¤â¿Ê¤á¡¢ÂæÏÑ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñºÝµ¡´Ø¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆ»¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÂæÏÑ¤¬WHA¡ÊWHO¡ÒÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ó¤ÎÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ë¤Ë¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¹¥Îã¤À¡£
¢£WHOÇÓ½ü¤Ï¡Ö°ÕÃÏ°¡×¤Ê¤Î¤«
¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Î½é´ü¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤òWHO¤«¤éÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë¡Ö°ÕÃÏ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤Ï¡¢·Ð°Þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÃæ¹ñ¤Ø¤Î°°Õ¤À¤í¤¦¡£ÂæÏÑ¤Ï¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤¬¡Ö92¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡×¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¡Ê2017Ç¯¤Þ¤Ç¡Ë¡¢¤¤Á¤ó¤ÈWHO¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂæÏÑÂ¦¤¬ÌóÂ«¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡Ö°ÕÃÏ°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÂæÏÑÂ¦¤Ë¤âÆ±¾ð¤¹¤Ù¤»ö¾ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤ÏÀï¸å¡¢¡Ö¾ÊÀÒÌ·½â¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÐÎ©¤¬ÄìÎ®¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¾ÊÀÒÌ·½â¡×¤È¤Ï¡¢蔣²ðÀÐÁíÅý¤È¤È¤â¤Ë³¤¶®¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿ÉáÄÌÃæ¹ñ¸ì¤òÁà¤ëÂçÎ¦½Ð¿È¤Î¡Ö³°¾Ê¿Í¡×¤¬¡¢¼ç¤ËÂæÏÑ¸ì¤òÏÃ¤¹ÂæÏÑÅçÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡ÖËÜ¾Ê¿Í¡×¤ò»ÙÇÛ¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤¿¡¢ÉÔËþ¤ÈÂÐÎ©¤Î¤³¤È¤À¡£
ËÜ¾Ê¿Í¤¬ÏÃ¤¹ÂæÏÑ¸ì¤Ï¡Ö閩Æî¸ì¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¡·ú¾ÊÆîÉô¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£ËÜ¾Ê¿Í¤ÏÊ¡·ú¾ÊÆîÉô¤«¤éÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢ÒÏÌç¤Î¿Í¡¹¤È¤ÏÉáÄÌÃæ¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯閩Æî¸ì¤Ç²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¿Í¸ý¤ÎÌó13¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤³°¾Ê¿Í¤¬¡¢¿Í¸ý¤ÇÌó85¡ó¤òÀê¤á¤ëËÜ¾Ê¿Í¤òÀ¯¼£Åª¤Ë»ÙÇÛ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂæÏÑ¤Î¼ç¤Ê»º¶È¤ò¤âµí¼ª¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡£¹ñÌ±ÅÞ¤Î¡ÖÅÞ±Ä¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç¿¼¹ï¤ÊÍø³²ÂÐÎ©¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÃæÂæÂÐÎ©¤Îº¬¸»
¤½¤ó¤Ê¡Ö¾ÊÀÒÌ·½â¡×¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢Àï¸å½é¤ÎËÜ¾Ê¿ÍÁíÅý¡¦¹ñÌ±ÅÞ¼çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍûÅÐµ±»á¤¬¡ÖÂæÏÑ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÍûÅÐµ±ÁíÅý¤ÎÂæÏÑ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£½Å»ë¤Ï¡¢ÂæÏÑÀ¯³¦¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë³°¾Ê¿ÍÀªÎÏ¤È¤ÎÀï¤¤¤¬Íí¤ó¤À¤â¤Î¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÍûÅÐµ±ÁíÅý¤Î²¼¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿Ì±¿ÊÅÞ¤¬¡ÖÂæÏÑ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ê¡¢ÂæÏÑÀ¯¼£¤òÂæÏÑ¿Í¡ÊËÜ¾Ê¿Í¡Ë¤Î¼ê¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤æ¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÅçÆâ¤ÎÊÑ²½¤¬ÂæÏÑ³¤¶®¤ò¶´¤ó¤ÀÂÐÎ©¤òÊ£»¨¤Ë¤·¡¢Ãæ¹ñ¤òÇº¤Þ¤»¤¿¡£¹ñÌ±ÅÞ¤È¤ÎÀ¯Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤Î·Ç¤²¤ë¡ÖÂæÏÑ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¤¬¡¢Æü¤ËÆü¤ËËÜ¾Ê¿Í¤Î´Ö¤Ç¹¤¬¤ê¡¢µó¤²¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤â¤·ÂæÏÑ¤¬ËÜµ¤¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë·¹¤¡¢ÂæÏÑ¤òÂçÎ¦¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤½¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊ¿ÏÂÅý°ì¡×¤ÎÁ°Äó¤ÏÊø¤ì¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÄê¤á¤¿ºÇ¸å¤Î°ìÀþ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤òÆ§¤ß±Û¤¨¡¢ËÌµþ¤â¡Ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÀïÁè¡×¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ¤ÏèñÁíÅý¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¡¢ÂæÏÑ¤¬¿åÌÌ²¼¤ÇÆÈÎ©¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢èñ»á¤Î¡Ö92¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡×¤ÎÈÝÄê¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Îµ¿¿´¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ßÃæ¹ñ¤Ï¡¢ÂæÏÑÁíÅý¤Î¸ÀÆ°¤Ë¶Ë¤á¤Æ¿À·Ð¼Á¤ËÈ¿±þ¤·¡¢Å£¤ò»É¤·¤Æ¤¤¿¡£»þ¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÌÜ¤Ë²á¾ê¤È¤â±Ç¤ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿ËÌµþ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¡Ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÀïÁè¡×¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
----------
ÉÙºä æâ¡Ê¤È¤ß¤µ¤«¡¦¤µ¤È¤·¡Ë
Âó¿£Âç³Ø³¤³°»ö¾ð¸¦µæ½ê¶µ¼ø¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1964Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ËÌµþÂç³ØÃæÊ¸·ÏÃæÂà¡£½µ´©»ïµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£ËÌµþÃæ¿õ¤ÎÆâÉô¾ðÊó¤«¤éºßÆüÃæ¹ñ¿ÍÈÈºá¤Þ¤Ç¡¢¸½ÂåÃæ¹ñÌäÂê¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¡£1994Ç¯¤Ë¡Ø¡ÖÎ¶¤ÎÅÁ¿Í¡×¤¿¤Á¡Ù¤Ç21À¤µª¹ñºÝ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡Ê¸½¡¦¾®³Ø´Û¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡ËÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ØÀøÆþ¡¡ºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤ÎÈÈºá¡Ù¡ØÃæ¹ñ¤ÎÃÏ²¼·ÐºÑ¡Ù¡Ø¡ÖÈ¿Ãæ¡×Ë´¹ñÏÀ¡Ù¤Ê¤É¡¢ÆüÃæÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÃøºîÂ¿¿ô¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿¼¹ï¤Ê¡ÈÃæÆüÌäÂê¡É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¾®³Ø´Û¿·½ñ¡Ø¿ÍÀ¸¤Ç»Ä¹ó¤Ê¤³¤È¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¡Ù¤âÏÃÂê¡£
----------
¡ÊÂó¿£Âç³Ø³¤³°»ö¾ð¸¦µæ½ê¶µ¼ø¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÉÙºä æâ¡Ë