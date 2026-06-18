◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

２連勝中で貯金が今季最多２０となっているナ・リーグ西地区首位のドジャースが１７日（日本時間１８日）、大谷翔平投手（３１）が７勝目を狙って先発登板した本拠地・レイズ戦で、６回９１球を投げ、７安打４失点で勝利投手の権利をつかんだ。さらに６回からは代打で出場した。

１―０で勝った前日１６日（同１７日）は１５号決勝弾を放った大谷だが、この日は左膝の状態などを考慮してスタメンでは打線には入らず、５月１３日（同１４日）の本拠地・ジャイアンツ戦以来５登板ぶりに投手専念となった。

初回は先頭のディアスから空振り三振を奪うなど三者凡退。２回は先頭のカミネロに中前安打を許し、３回は２死一、二塁と走者を背負ったが無失点で切り抜けた。４回は２三振を奪うなど三者凡退で抑えた。

大谷不在のドジャース打線は、３回まで先発左腕・マクラナハンの前に１安打無得点。スコアボードに０が並び続ける投手戦となった。試合後動いたのは４回裏。ドジャースは２死二塁からコール、フリーランドの適時打で２点を奪ってリードした。

２―０で７勝目の権利のかかった５回。大谷にとっては苦しいマウンドになった。先頭のメサに四球を与えると、続く元同僚のフェドゥシアに中堅フェンス直撃の二塁打。無死二、三塁でウォールズに右犠飛を許して１点差に迫られると、ディアスに中前適時打を浴びて追いつかれ、１死満塁からカミネロの三ゴロの間に勝ち越しを許すなど、１イニングで５安打を浴びて４点を失い、逆転されるまさかのイニングとなった。１イニング４失点はドジャース移籍後ワーストだった。

２―４の６回は、無死満塁からタッカーが押し出し四球を選んで１点差に迫ったが、その後はコール、ラッシング、フリーランドが倒れて追いつくことはできなかった。６回の大谷は右手中指から出血してユニホームで拭きながらの投球となったが、三者凡退で抑えた。すると、６回裏にフリーマンが１２号逆転２ランを放って試合をひっくり返し、大谷に７勝目の権利が生まれた。

さらに５―４となった６回２死では代打で出場。先発登板してスタメンに入らなかった試合では初めての代打出場。「新・大谷劇場」とも言える新たな起用法だったが、遊ゴロに倒れた。直後の７回表は降板して、２番手のエンリケスがマウンドに上がった。