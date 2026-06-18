◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組 イングランド―クロアチア（１７日、ダラス競技場）

優勝候補が１次リーグ初戦で激突。イングランド（ＦＩＦＡランク４位）と、クロアチア（同１１位）が１次リーグＬ組初戦で対戦し、２―２の同点で迎えた後半２、ＭＦベリンガムが右サイドからドリブルで持ち上がり、そのままゴール左隅に決めた。

前半１２分にイングランドが先制した。クロアチアＭＦモドリッチがペナルティーエリア内でイングランドを倒しＰＫを献上。ＦＷケインはゴール右に蹴ったが相手ＧＫリバコビッチにセーブされた。しかし、蹴る前にリバコビッチの足が出ていたとＶＡＲのチェックが入り蹴り直しに。２度目も同じ右に蹴ったが今度はＧＫが左に反応し、ゴールとなった。

クロアチアは同３６分に反撃。カウンターから最後はボックスの外からＭＦバドゥリナがミドルシュートを放ち、同点に追いついた。

さらに、同４２分にイングランドはコーナーキックからＦＷケインが直接頭で決めて勝ち越した。ケインはこれで大会通算１０ゴールとなり、名古屋に所属した経験もあるゲーリー・リネカー氏の最多ゴールに並んだ。

前半追加タイムにはクロアチアが一瞬の隙を突いてＤＦグバルディオルが相手最終ライン背後にパス。これをＦＷペリシッチが反応し、最後はＦＷムサが押し込み再び同点。強豪同士の対戦は激しい点の取り合いとなり、前半２―２で折り返した。

◆イングランド（８大会連続１７度目） ＦＩＦＡランク４位。Ｗ杯は１９６６年大会で初優勝。欧州選手権は２０２０、２４年に準優勝。２５年１月からドイツ出身のトーマス・トゥヘル監督（５２）が指揮。主な選手はＦＷハリー・ケイン（バイエルン）、ＭＦベリンガム（Ｒマドリード）、ＭＦライス（アーセナル）。欧州予選は８戦全勝、２２得点無失点で突破。首都ロンドン。人口約５６００万人。