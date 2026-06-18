【九州南部は大雨警戒続く】

九州は鹿児島県を中心に激しい雨が降り、夜にかけても雨が続きそうです。すでに土砂災害の危険度が高まっているエリアもありますので、崖など危ない場所からは離れ、引き続き大雨の情報にお気をつけください。

【関東は2回、雨のタイミング】

関東は、午前は南部を中心に本降りの雨でしょう。午後になると雨はいったん上がるところが多いものの、突然の雷雨の可能性があります。

【晴れても天気急変に注意】

そのほかの各地は、日差しの届くところが多いでしょう。しかし、油断はできません。夕方から夜を中心に雷雲が発達してところどころで急な雷雨がありそうです。空模様の変化にお気をつけください。

【体感は、ムシムシ、じめじめ】

夏日のところが多く、北陸も真夏日になるところがあるでしょう。かなり蒸し暑くなりそうです。関東や東北太平洋側はきのう（水）よりも低いでしょう。しかし、湿気は多く、じめじめと感じられそうです。

〈きょうの各地の予想最高気温〉

札幌 ：28℃ 釧路 ：16℃

青森 ：24℃ 盛岡 ：27℃

仙台 ：23℃ 新潟 ：30℃

長野 ：30℃ 金沢 ：29℃

名古屋：32℃ 東京 ：24℃

大阪 ：29℃ 岡山 ：30℃

広島 ：29℃ 松江 ：31℃

高知 ：28℃ 福岡 ：29℃

鹿児島：27℃ 那覇 ：30℃

【沖縄は梅雨明けか？】

那覇は晴れて、およそ半月ぶりに日照時間が5時間を超える予想です。沖縄はきょうにも梅雨明けの発表があるかもしれません。