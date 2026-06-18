全日本女子野球連盟、株式会社M4、読売新聞社は17日、9月13日に東京ドームで「SATO presents『高校野球女子選抜』vs『イチロー選抜 KOBE CHIBEN』」を開催すると発表しました。

日本女子野球の未来を担う高校生と、イチローさん率いる『KOBE CHIBEN』が対戦する恒例のエキシビションマッチで、今年で6回目の開催。東京ドームでの開催は2年ぶりとなります。

また、特別ゲストとして松井秀喜さんの出場も決定。松井さんは3年連続で『イチロー選抜 KOBE CHIBEN』の一員として参戦します。

現在52歳のイチローさんは「女子選抜チームのレベルが着実に上がっていることはもちろん、我が神戸智辯も毎年彼女たちから多くを学び今日に至っています。おじさん達はいよいよ命懸けですが…(^ ^)」とコメント。「野球、対戦相手、チームメイト、お客様、応援合戦、審判等、あらゆる敬意に溢れたこのゲームを、是非会場でご覧ください」と来場を呼びかけました。

6月12日に52歳になった松井さんは「KOBE CHIBENの一員となって3年目。今年は再び東京ドームでプレーさせていただきます。おじさんの体にムチを打ち、試合当日のスターティングラインアップに名を連ねられるよう頑張ります」と意気込みを語りました。

試合は9月13日午後1時プレーボールとなります。