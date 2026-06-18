昨年度、冬の選手権を制して大分県勢として初めて頂点に立った柳ヶ浦高校女子サッカー部。女王としての重圧と戦いながら、インターハイ優勝へ最終調整を進めています。中心を担うのは、年代別の日本代表を経験した3人です。

【写真を見る】「個の力だけでは勝てない」冬の女王・柳ヶ浦女子サッカー部が目指す夏の頂点 カギは”伊東純也”目指す1年生FW

主力9人残るもおごりなし 県総体は盤石の勝利

今年1月の全国高校選手権で大分県勢として初めて優勝した柳ヶ浦女子サッカー部。優勝メンバー11人のうち9人が残り、今年も日本一への期待がかかります。

冬の選手権と並ぶ、夏のインターハイ。柳ヶ浦はおととし3位に輝きましたが、去年は九州大会で神村学園（鹿児島）に敗れ、インターハイに進めず。女王として臨む今年は、一段と士気を高めて臨んでいます。

6月1日の大分県総体決勝では稲葉学園（竹田市）と対戦。3対0で勝利し、今シーズン最初の全国大会につながる九州大会への切符を危なげなくつかみました。

（竹田美佐也キャプテン）

「おととし先輩が全国3位という素晴らしい景色を見せてくれました。今度は自分がキャプテンとしてもディフェンダーとしてもバチバチ戦う姿を全員に示して、あの景色を後輩に見せたいです」

「未来のなでしこ」がチームけん引

「今年も勝って当然」という重圧と戦うチームを引っ張るのは、世代別日本代表を経験した3選手です。

キャプテン・竹田美佐也選手は今年4月、U-17日本代表に選出。サイドバックを主戦場とするレフティーは、精度の高いキックとロングスローを武器に、5月のアジアカップでは3試合に出場しました。

（DF・竹田美佐也キャプテン）

「なでしこジャパンが目標です。他の誰よりも努力をしていかないといけないので、周りを鼓舞しながら自分に対して厳しくプレーしていきたい」

目標とするのは、豊富な運動量で右サイドを駆け回った、2011年女子ワールドカップ優勝メンバーの近賀ゆかりさん。さらに、北中米Ｗ杯に臨んでいる冨安健洋選手のような堅いディフェンスも目指しながら、高校サッカー最後のシーズンを駆け抜けます。

（DF・竹田美佐也キャプテン）

「まずは3年生として声を出して走る姿や自分がやるところを見せれば、他の人たちもついてきてくれるので、しっかり戦う姿を見せていきたい」

守備の司令塔がにじませる悔しさ

去年U-17日本代表に選ばれた伊藤白羽選手は、身長174センチとプロ注目の長身ディフェンダー。セットプレーからの得点力も高く、県総体決勝ではチームを勝利に導くヘディングゴールを決めました。しかし、その先に向けて課題も感じています。

（DF・伊藤白羽選手）

「柳ヶ浦は個人能力が高いチーム。だけどそれだけではサッカーは勝ち進んでいけない。しっかりチーム力も今後つけていかないといけないなと思います」

冬の選手権優勝イレブンのセンターバックは、九州大会を勝ち抜き、北海道でのインターハイ優勝を見据えます。

（DF・伊藤白羽選手）

「今年は絶対に先生方や保護者の方々を北海道に連れていきたいし、1年生に良い景色を見せるという意味でも、自分が最終ラインで守り切って勝ち切れるようにしたいです」

「イメージは伊東純也選手」 世代トップストライカーが加入

1年生ながら10番をつけるのが、奈良県出身のFW・上本恭子選手。入学前に16歳以下の日本代表に選ばれ、フランス遠征に参加。6か国が出場した大会では全試合に出場し、中国との決勝戦では途中出場ながらゴールを決め優勝に貢献しました。

（FW・上本恭子選手）

「カメレオンサッカーという形にとらわれないサッカーに惹かれて入りました。県総体ではすごく緊張していましたが、先輩たちのおかげで伸び伸びとプレーできました」

世界との戦いでオフザボールの動きに手ごたえを感じたという生粋のストライカーは、得点力アップに向けた貴重なピースです。

（FW・上本恭子選手）

「自分がイメージしている選手は伊東純也選手です。縦に速いスピードとかドリブルの仕方が好きだからです。自分で打開したり得点をもっととってチームに貢献できるようにしたいです」

インターハイへの出場権をかけた九州大会は6月20日に福岡で開幕。上位2チームに与えられる全国への切符を勝ち取り、冬に続く夏の全国制覇へ。女王の意地とプライドをかけた戦いに臨みます。