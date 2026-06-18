「神様ではなく人間が作った法律。改正できないことはない」

袴田事件で再審無罪が確定した、袴田巌さん（90）の姉・ひで子さん（93）が今月9日、再審制度見直し法案を審議している国会でこう訴えた。再審請求中に死刑が執行され、弁護権を侵害されたとして、元死刑囚の弁護士3人が国に賠償を求めた裁判の控訴審では、大阪高裁が原告側の訴えを棄却した。一方、大阪教育大附属池田小学校（大阪府池田市）で児童8人が殺害された事件や秋葉原無差別殺傷事件など、記憶に新しい死刑判決事件もある。無実の者が死刑になることは本当にないのか、死刑執行はどうあるべきかが今、問われている。

【写真】年表で見る「袴田事件」…58年間にわたる戦いの経緯

スピード執行を要望

1966年、静岡県清水市（現・静岡市清水区）で一家4人が殺害され、同年に袴田巌さんが逮捕された、いわゆる袴田事件は、80年に最高裁で死刑が確定。2014年の再審開始決定に対して検察側が抗告し、無罪が確定したのは逮捕から58年後の2024年だった。

無罪確定まで43年

国会で審議中の再審法見直しの政府案では、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て（抗告）を原則禁止としつつ「十分な根拠」がある場合は例外的に抗告を認めている。衆院法務委員会に参考人として出席した秀子さんは、袴田さんが拘置所で死刑執行を待つ日々の中で精神をむしばまれたとして「（無罪確定に）なんでこんなに時間がかかるのでしょう」と訴えた上で「（法に）抜け道を作っている」と、政府の刑事訴訟法改正案を批判した。

5月13日に大阪高裁であった判決公判は、強盗殺人罪などで2004年に死刑が確定した元暴力団幹部の岡本（旧姓・河村）啓三元死刑囚が再審請求した際、弁護人を務めていた原告の3人が提訴していたもの。元死刑囚が第4次再審請求中だった2018年12月に死刑が執行されたのは「裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する」との主張が退けられたのだ。

確定判決によると、元死刑囚は1988年1月、相場師で投資顧問会社「コスモ・リサーチ」（大阪市）社長だった見学和雄さん（当時43）を、共犯とともに拉致して1億円を奪い、隠蔽するため見学さんと同社従業員の男性（同23）を大阪市内のマンションで絞殺。遺体をコンクリート詰めにし、山林に埋めて遺棄していた。

冤罪の危険性から死刑執行への慎重な意見がある一方、死刑囚自身がスピード執行を求めるケースもある。平成史に残る凶悪事件となった池田小殺傷事件がそれだ。2001年6月8日の朝、包丁2本を隠し持った宅間守元死刑囚（当時37）が校内に侵入。校舎1階の教室や廊下で児童らを次々に襲い、2年の女子児童7人と、1年の男子児童1人が死亡。児童13人と教諭2人が重軽傷を負ったものだ。

現行犯逮捕された宅間元死刑囚は、大阪地裁で2003年に死刑判決が言い渡され、翌04年に刑の確定から1年足らずで死刑が執行されている。元死刑囚は自ら控訴を取り下げ、主任弁護士への手紙で「6か月以内、出来れば3か月以内の死刑執行を望みます」と記していた。刑事訴訟法第475条2項では、死刑の執行命令は判決確定の日から「6か月以内に行わなければならない」と規定している。だが、実際には平成以降の執行までの平均年月は確定から7年9か月で、現在の死刑囚は平均で16年間、執行されないままだ。

事件から25年目となった今年の追悼式典には、遺族のほか全校児童600人や教員、来賓ら計760人が出席。6年生3人が児童を代表して「自分たちが安全・安心に包まれた社会を担う存在になっていく」と誓いの言葉を述べている。

2年11カ月、執行がとまる

「おい、見てみろよ！ パトカーや救急車が、一斉に後ろの方に向かってるぞ」

2008年6月8日、水道橋駅にさしかかったJR総武線内で会社の同僚が筆者に声をかけた。「アキバで何かあったな」。そう直感すると、当時、社会部記者だった筆者は同僚と共に同駅で急ぎ降車。秋葉原駅方面に引き返した。

東京・秋葉原、通称「アキバ」の繁華街で7人が死亡、10人が重軽傷を負った無差別殺傷事件の発生直後のことだ。筆者たちは直前まで、秋葉原の家電量販店におり、新宿方面に向かったばかりのところだった。

事件は今月8日、発生から18年を迎えた。小雨模様の中、現場の交差点では花やペットボトルが供えられ、犠牲になった人たちを多くの人たちが悼んでいた。犯行形態は加藤智大元死刑囚（当時25）がトラックで歩行者天国に突っ込み、通行人をはねた後、買い物客らをナイフで襲撃したというもの。元死刑囚は殺人罪などで起訴され、15年に最高裁で刑が確定。判決では「没頭していたインターネット掲示板で受けた嫌がらせに怒って犯行に及んだ」と動機を認定した。刑は22年7月に執行された。

元死刑囚は死刑確定翌年の16年5月に再審請求。20年8月には第2次請求を行っており、犯行時の責任能力を争っている途中の22年に死刑が執行された。ただ、この執行以来、昨年6月27日に神奈川県座間市の9人殺害事件（2017年）で、元死刑囚に死刑が執行されるまでの2年11か月間、死刑執行はなく、法務省が執行を公表するようになった1998年11月以降では、最長の期間となっている。法曹界では「袴田事件の再審請求の動向が、かなり影響したのでは」と噂されていた。

犯罪被害者の視点は

「（法の規定ではなく）運用でなんとかしましょうとの結論には納得できない」

今年2月、法務省の法制審議会の部会が再審法見直しの答申案を取りまとめた直後の記者会見で、委員の鴨志田祐美弁護士はこう述べた。刑事訴訟法は再審規定が十分とはいえないため、袴田さんは再審請求から無罪確定まで43年もの長期審理を強いられた。今回の再審制度見直しはその反省に立ったもので、1948（昭和23）年の同法制定以来、初めてのこと。

「審理長期化の元凶」（法曹関係者）と指摘される「請求審段階での検察官の不服申し立て（抗告）」の禁止が議論の主要論点となったが、批判の強い検察官抗告が答申案の段階から禁止されないことになったことが、国会審議紛糾の起点となったわけだ。

弁護士会館2階で2月2日に開かれた記者会見には筆者も取材に向かったが、会見場は不満をブチまけた鴨志田弁護士らの怒りにつつまれていた。鴨志田弁護士は第4次再審請求中の「大崎事件」で長年、弁護団事務局長を務めているほか、現在は日弁連（日本弁護士連合会）の再審法改正推進室長として活動。冤罪防止運動の「旗振り役」として知られる。

ある日弁連元副会長は「無罪の人が死刑にされることがあってはならないのは当然として、犯罪者ではないのに延々と身柄を拘束されることも、決して許されないということ」と指摘。一方、検察関係者は「岡本啓三元死刑囚の件では共犯者も裁かれており、秋葉原は現行犯。冤罪のはずはなく、再審請求が時間稼ぎの道具にされている。再審のハードルが下がった印象を与える制度の改変は、絶対にあってはならない」と語る。

検察官抗告は禁止に向けて、審議の中で大きなうねりをみせている印象だが、衆院法務委員会で先月29日に行われた参考人質疑では、上谷さくら弁護士が「安易な再審開始決定」は犯罪被害者の負担になるとして「抗告禁止には反対だ」と被害者側の立場からも意見を述べている。参政党が急転直下、法案の賛成に回り“例外の抗告”は残される公算が高まったが、再審法改正案の修正を巡る攻防はまさに最終盤に入っている。

岡本純一（おかもと・じゅんいち）

ジャーナリスト。特捜検察の捜査解説や検察内部の暗闘劇など司法分野を中心に執筆。月刊誌「新潮45」（休刊中）では過去に「裏金太り『小沢一郎』が逮捕される日」や「なぜ『東京高検検事長』は小沢一郎を守ったか」などの特集記事を手掛けた。

デイリー新潮編集部