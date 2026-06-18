◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神１０―３楽天（１７日・甲子園）

「日本生命セ・パ交流戦」は１７日、阪神が楽天を下し全日程を終了した。既に西武が初優勝を飾り、パ・リーグが６５勝３９敗４分けで４年連続１８度目、過去最多２６の勝ち越しとなった。長谷川（西武）が打率３割６分７厘で首位打者、栗原（ソフトバンク）が最多の７本塁打を記録。投手では北山（日本ハム）、大津（ソフトバンク）、高橋（阪神）が３戦３勝をマークした。セ、パ両リーグ内の対戦は１９日に再開する。

楽天は阪神に敗れ交流戦を４勝１４敗の最下位で終え、ＮＰＢ３９１１日ぶりの白星を懸けて登板した前田健は５回４安打２失点。今季６度目の先発登板も勝利はならず３敗目を喫した。

２回無死一塁。大山に甘く入ったカーブを左翼席に運ばれ先制を許すとマウンドでぼう然と立ち尽くした。「失投というか、もったいない。ワンストライク取っていたので、もうちょっと厳しく投げても」と痛恨の１球を悔やんだ。それでも最速１５１キロの直球にスプリット、スライダー、シンカーを織り交ぜ、以降は無失点で切り抜けた。

１０日から休養をしていた三木監督に代わり指揮を執った塩川監督代行は、吉井新監督就任に伴い２勝４敗で終えヘッドに戻る。「チームをどうにかすることは、今後も引き続きになります。自分はしっかり間に入るところの作業が必要になると思います」とサポート役に徹する。（岡野 将大）