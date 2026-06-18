06年ドイツ大会でイタリアの主将としてW杯を掲げたファビオ・カンナバロ氏（52）がW杯に指揮官として帰ってくる。ウズベキスタンは近年育成に尽力し、中央アジア地域から初のW杯出場を決めた。本大会に向けて豊富な国際経験を持つ指揮官を求め、昨年10月にカンナバロ監督に白羽の矢を立てた。

選手時代にはW杯に3度出場し、バロンドールも受賞。引退後は指導者に転身し、今回初めて代表チームの指揮に本格的に挑戦している。歴史的な一戦を前に「W杯の最初の一日がどうだったかを伝えた。一生残るものだから楽しもう」と呼びかけ、選手を重圧から解放したという。

選手、監督の両方でW杯に出場することは珍しくなくなったが、両方で優勝したことがあるのはW杯の長い歴史上で、ザガロ（ブラジル）、ベッケンバウアー（西ドイツ）、デシャン（フランス）各氏の3人だけ。イタリアの英雄が、史上4人目の栄誉に挑む。

◇ファビオ・カンナバロ 1973年9月13日生まれ、イタリア・ナポリ出身の52歳。現役時代はユベントスなどセリエAの名門クラブを渡り歩き、優勝した06年W杯後はRマドリードでもプレー。イタリア代表では136試合2得点。引退後は中国やイタリアなどで指導し、昨年10月にウズベキスタン代表監督に就任。