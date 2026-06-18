自民党派閥の裏金問題で離党した世耕弘成元経産相（63）が5月28日、復党願を提出した。党内に広がる反発をよそに、早くもご本人は「希望のポスト」について周囲に話すなど、自信満々の様子だという。

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「今は時期が早過ぎる」

党執行部は世耕氏の復党について慎重に対応する姿勢を崩していないが、さるベテラン衆院議員によれば、

「党内からは“反対”の声が数多く上がっています。世耕氏の地元・和歌山2区で行われた2024年衆院選と昨年の参院選は共に保守分裂選挙となりましたが、それを招いた張本人が彼です。そのあおりで、二階俊博元幹事長（87）の三男・伸康氏（48）は2連敗を喫した。紛れもない反党行為であり、復党など認められるはずがありません」

世耕弘成氏

旧清和会の実力者として知られた世耕氏だが、同じ派閥出身の議員も、

「すでに自民党は衆院で316議席を獲得しており、いまさら1議席増えたところでメリットは何もない。その一方で、世耕氏が復党すれば党内融和を乱すのは必至です。裏金問題で党から受けた離党勧告処分も、“実態は除籍に近いものだった”と聞いています」

参院議員として5期務めた世耕氏が離党したのは24年4月。その後は衆議院に鞍替えし、無所属で出馬して連続当選を果たした。自民党参院議員が言う。

「党内には“2回選挙で勝ったんだからみそぎは済んだ”とする声もあるが、裏金議員の中にはまだ有権者の審判を仰いでいない者もいる。2年後に改選を迎える一部参院議員で、多くは旧清和会で世耕氏の配下にいた。彼らが選挙で勝って初めて、復党を口にできると考えるべき。今は時期が早過ぎる」

希望のポスト

そんな党内の声もどこ吹く風――。最近の世耕氏の様子について、自民党関係者が明かす。

「彼は離党後も“首相を目指すために鞍替えしたが、永田町での自分の立場は後退した。でも俺は必ず主流派に戻るよ”などと親しい関係者に語っていました。最近は“復党すれば、最低15〜20人の世耕グループができる”と話しているそうです」

離党によって解体されるまで、自らが会長を務める安倍派の参院議員約40人が所属する「清風会」を率いた世耕氏。その彼が復権に向けて頼みとするのが、ほかならぬ高市早苗首相である。

「高市首相も旧清和会に属し、互いの選挙区も奈良と和歌山で隣同士。さらに高市氏は落選翌年の04年、世耕氏が理事長を務める近畿大学経済学部の特任教授に就任した経緯があります。そんな首相との近しい関係を踏まえ、ここにきて“秋ごろに行われる予定の内閣改造・党役員人事は大幅なものになる。それまでに復党は実現しているはずで、その時には首相から声がけもある”と強気の発言まで飛び出すようになったといいます」（同）

さらに希望のポストを問われた際には、

「“官房副長官”と即答するつもりだといいます。また高市政権でいま一番弱いのは、官邸の国会周り。“国会対策と議院運営委員会を掌握し、野党とネゴするのが官房副長官の仕事。安倍政権時代にはそれができていたが、今はダメ。俺ならできる”と自信をのぞかせているそうです」（同）

まだ復党も決まっていないのに自信だけはたっぷり。少しは謙虚になった方がいいような……。

「週刊新潮」2026年6月18日号 掲載