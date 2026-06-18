本格的な夏を前に、『ザキ山小屋』（ABCテレビ）では怪談特集を実施。怪談テラーの話で盛り上がる中、ドランクドラゴンの塚地武雅も不思議な体験をしたことを明かし……。

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身の毛もよだつ怪談を披露したのは、語り部として知られるお笑い芸人の島田秀平と、稲川淳二の怪談グランプリで優勝した経験をもつオカルト系YouTuberユニット「都市ボーイズ」のはやせやすひろ。

2人の怪談にスタジオが凍りついた後、島田はザキヤマこと山崎弘也（アンタッチャブル）らに「皆さん幽霊見たことありますか？ 霊感とかどうなんですか」と問いかける。工藤華純（AKB48）は「私まったくないです」と答えるが、塚地が自身の体験談を語り始めた。

あるとき塚地は、“膝を立てて寝ると霊が来る”というような話を聞いていたにもかかわらず、膝を立てたまま寝てしまった。すると、「なんかちょっと重いなって」と違和感を覚えたという。

不思議に思って見上げると、塚地の膝の上には「柔道着を着た人」が乗っており、「こうやって（両手を広げて）バランスとってた」そう。恐ろしいのか可笑しいのかわからない話に、工藤は「そんなことありますか？」と笑っていた。

不思議な体験だったが、塚地は「そっからスーッと寝れたし」とあっけらかん。スタジオが笑いに包まれる中、ザキヤマだけは「えー怖！」と反応していた。

なお、塚地が心霊体験を語った模様は、6月12日深夜に放送されたバラエティ番組『ザキ山小屋』（ABCテレビ）で紹介された。番組ではタクシー会社で起きたという“深夜の電話番”という怪談や、15年前に怪談番組に出演してから島田の身に起こった怪異を本人が語った“消えない重み”、はやせが関西に住む男性から聞いたという“見て、見て、見て…”という怪談や、岡山で起こったという“幸せのおまじない”という怪談が放送された。

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