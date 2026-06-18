「作り置き、あると便利なのは？」＜回答数16,678票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第564回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「作り置き、あると便利なのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「作り置き、あると便利なのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
豚肉とれんこんのきんぴら炒め byつくおき nozomiさん
【材料】（保存容器 1個分）
豚肉(こま切れ) 300g
レンコン 1節(200g)
ニンジン 1/2本
ゴマ油 大さじ 1
酒 大さじ 1
片栗粉 小さじ 2
<調味料>
みりん 大さじ 2
しょうゆ 大さじ 2
酒 大さじ 1.5
炒りゴマ 少々
【下準備】
1、豚肉は細切りにし、ポリ袋に入れ、＜A＞をもみ込む。
【作り方】
1、レンコンは2〜3mm厚さのいちょう切りもしくは半月切りにし、水にさらす。ニンジンはせん切りにする。
2、フライパンにゴマ油を熱し、中火で水気を切ったレンコン、ニンジンを炒める。
3、豚肉を入れ、表面の色が変わるまで炒める。
4、＜調味料＞を入れ、水分を飛ばしながら炒める。お好みで炒りゴマを振る。
【このレシピのポイント・コツ】
豚肉は細く切って、酒、片栗粉をもみ込むことでやわらかく仕上がります。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「作り置き、あると便利なのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「作り置き、あると便利なのは？」
・「作り置き、あると便利なのは？」の結果は…
・1位 きんぴら 60%
・2位 南蛮漬け 15%
・3位 マリネ 12%
・4位 ナムル 12%
※小数点以下四捨五入
16,678票
・2位 南蛮漬け 15%
・3位 マリネ 12%
・4位 ナムル 12%
※小数点以下四捨五入
16,678票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
豚肉とれんこんのきんぴら炒め byつくおき nozomiさん
【材料】（保存容器 1個分）
豚肉(こま切れ) 300g
レンコン 1節(200g)
ニンジン 1/2本
ゴマ油 大さじ 1
酒 大さじ 1
片栗粉 小さじ 2
<調味料>
みりん 大さじ 2
しょうゆ 大さじ 2
酒 大さじ 1.5
炒りゴマ 少々
【下準備】
1、豚肉は細切りにし、ポリ袋に入れ、＜A＞をもみ込む。
【作り方】
1、レンコンは2〜3mm厚さのいちょう切りもしくは半月切りにし、水にさらす。ニンジンはせん切りにする。
2、フライパンにゴマ油を熱し、中火で水気を切ったレンコン、ニンジンを炒める。
3、豚肉を入れ、表面の色が変わるまで炒める。
4、＜調味料＞を入れ、水分を飛ばしながら炒める。お好みで炒りゴマを振る。
【このレシピのポイント・コツ】
豚肉は細く切って、酒、片栗粉をもみ込むことでやわらかく仕上がります。
(E・レシピ編集部)