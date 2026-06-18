スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「作り置き、あると便利なのは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「作り置き、あると便利なのは？」

・「作り置き、あると便利なのは？」の結果は…


・1位 きんぴら 60%
・2位 南蛮漬け 15%
・3位 マリネ 12%
・4位 ナムル 12%
　
※小数点以下四捨五入

16,678票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

豚肉とれんこんのきんぴら炒め　byつくおき nozomiさん　


【材料】（保存容器 1個分）

豚肉(こま切れ) 300g
レンコン 1節(200g)
ニンジン 1/2本
ゴマ油 大さじ 1

  酒 大さじ 1
  片栗粉 小さじ 2
<調味料>
  みりん 大さじ 2
  しょうゆ 大さじ 2
  酒 大さじ 1.5
炒りゴマ 少々

【下準備】

1、豚肉は細切りにし、ポリ袋に入れ、＜A＞をもみ込む。



【作り方】

1、レンコンは2〜3mm厚さのいちょう切りもしくは半月切りにし、水にさらす。ニンジンはせん切りにする。



2、フライパンにゴマ油を熱し、中火で水気を切ったレンコン、ニンジンを炒める。



3、豚肉を入れ、表面の色が変わるまで炒める。



4、＜調味料＞を入れ、水分を飛ばしながら炒める。お好みで炒りゴマを振る。



【このレシピのポイント・コツ】

豚肉は細く切って、酒、片栗粉をもみ込むことでやわらかく仕上がります。

(E・レシピ編集部)