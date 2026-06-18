日本ハムが、いずれも最速150キロ超の「右の剛腕ローテ」で難敵撃破を狙う。リーグ戦再開となる19日からのソフトバンク3連戦（エスコン）は、伊藤、WBC台湾代表・孫易磊（スン・イーレイ）、高卒2年目の柴田が先発する見通しとなった。今季開幕カードから8戦全敗の相手に、エースと若き力をぶつけて好スタートを狙う。

チームはこの日、空路で広島から北海道へ移動。カード頭は開幕投手も務めた伊藤が担うのは想定内だが、2戦目以降に新庄監督の狙いが隠されている。

孫易磊は今月11日のDeNA戦で6回2安打無失点で来日初勝利。最速158キロを計測した右腕の次回登板を問われた指揮官は「“ふふふ”って書いておいて」とけむに巻いたが、その時点でソフトバンク戦にぶつける算段だったとみられる。柴田は6月4日の広島戦に「7番・投手」で初の投打二刀流出場。打者としては無安打に終わるも、投手としては最速151キロを計測するなど4回1失点と好投した。

孫易磊も柴田も、今季ソフトバンク戦に登板していない。“隠し玉”的な存在。新庄監督は、かねて相手打線について「あまり新しい投手は得意としていないかな」と語っていたように、フレッシュな2人を投入する。

交流戦は14勝4敗で貯金10。パ・リーグ勢が軒並み勝ち越したことで、順位はリーグ4位のまま変わらなかった。「パ・リーグとの直接対決で白黒はっきりさせなさいということでしょう」と語っていたように、ここからが本番。新庄監督の「肝いりローテ」で上位浮上を狙う。（清藤 駿太）