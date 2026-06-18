「COSMOS」9巻が本日発売！ 表紙にはSTARSの隊長・東雲が登場「薬屋のひとりごと」とのコラボフェアも
【「COSMOS」9巻】 6月18日 発売 価格：770円
世界累計１４０万部突破★鮮烈ＳＦドラマ！
(C)田村隆平／小学館
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小学館は、マンガ「COSMOS」の9巻を6月18日に発売する。価格は770円。
本作は「べるぜバブ」の田村隆平氏によるSFドラマ。世界累計140万部を突破しており、アニメ・マンガコミュニティ「MyAnimeList」の「2026年に読むべきマンガリスト」にも選出された。
9巻ではロナ強奪のため、「笛吹き男」グループがヘルツシュプルング監獄に急襲をかける。その先頭に立つのはソプラノの父・鉄 楽人だった。
なお同日に「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第22巻が発売されることを記念して、「描き下ろしコラボカード」がもらえるフェアも開催。全国の対象書店にて6月18日からスタートし、カードがなくなり次第終了となる。
【「COSMOS」9巻あらすじ】
／- 田村隆平🪐『COSMOS（コスモス）』⑨巻6/18発売 (@cosmos_tamura) June 15, 2026
6／18（木）新刊同日発売★記念‼️
「薬屋のひとりごと×COSMOS」コラボ書店フェア💫
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サンデーGXを代表する最旬マンガ２作によるコラボの実現です！
倉田三ノ路先生（@minozy_k）＆田村先生描き下ろし🪐コラボカード４種🎊🎊
🗓6/18～
📕全国1000書店以上で展開
↓https://t.co/8FPvutmRCU pic.twitter.com/ATKicLPFeg
世界累計１４０万部突破★鮮烈ＳＦドラマ！
ロナ強奪のため、ヘルツシュプルング監獄に
急襲をかける「笛吹き男」グループ。
その先頭に立つのはソプラノの父・鉄 楽人！？
サニーが奮闘する中、状況は二転三転して―――
“カオス×緊迫”に心掴まれる、新ＳＦドラマ……第９巻!!
(C)田村隆平／小学館