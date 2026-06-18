【「COSMOS」9巻】 6月18日 発売 価格：770円

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小学館は、マンガ「COSMOS」の9巻を6月18日に発売する。価格は770円。

本作は「べるぜバブ」の田村隆平氏によるSFドラマ。世界累計140万部を突破しており、アニメ・マンガコミュニティ「MyAnimeList」の「2026年に読むべきマンガリスト」にも選出された。

9巻ではロナ強奪のため、「笛吹き男」グループがヘルツシュプルング監獄に急襲をかける。その先頭に立つのはソプラノの父・鉄 楽人だった。

なお同日に「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第22巻が発売されることを記念して、「描き下ろしコラボカード」がもらえるフェアも開催。全国の対象書店にて6月18日からスタートし、カードがなくなり次第終了となる。

【「COSMOS」9巻あらすじ】

世界累計１４０万部突破★鮮烈ＳＦドラマ！

ロナ強奪のため、ヘルツシュプルング監獄に

急襲をかける「笛吹き男」グループ。

その先頭に立つのはソプラノの父・鉄 楽人！？

サニーが奮闘する中、状況は二転三転して―――

“カオス×緊迫”に心掴まれる、新ＳＦドラマ……第９巻!!

(C)田村隆平／小学館

