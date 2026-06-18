【「異世界陸上」1巻】 6月18日 発売 価格：770円

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小学館は、マンガ「異世界陸上」の1巻を6月18日に発売する。価格は770円。

本作は「天野めぐみはスキだらけ！」の作者・ねこぐち氏による最新作。「サンデーGX」と「サンデーうぇぶり」にて連載が行なわれている。

物語の舞台は動物の耳としっぽを持つ“ケモノ女子”のいる異世界。現代から転生した元陸上選手・ナデコと、落ちこぼれのケモノ女子たちが、「ケモノ女子陸上」のプロ選手を目指していく。

なお対象書店では、ポストカードやイラストカードなどの購入特典が配布される。

【「異世界陸上」1巻あらすじ】

「天野めぐみはスキだらけ！」作者、最新作

現代陸上vs弱肉強食――

元陸上選手が、”理論”で”野生の走り”に挑む！！

動物の耳としっぽを持つ「ケモノ女子」――

彼女たちが住む世界では「ケモノ女子陸上」が人々を熱狂させる大人気プロスポーツであった！

この物語は、現代から転生してきた元陸上選手・ナデコと、落ちこぼれのケモノ女子達がプロ選手を目指す軌跡の記録である！

(C)ねこぐち／小学館

