【「尾守つみきと奇日常。」10巻】 6月18日 発売 価格：594円

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小学館は、マンガ「尾守つみきと奇日常。」の10巻を6月18日に発売する。価格は594円。

本作は森下みゆ氏が「週刊少年サンデー」で連載中の作品。幻人たちが数多く通う景希高校を舞台に、ウェアウルフの尾守つみきと人間の少年・真層友孝が青春グラフィティを繰り広げていく。

10巻で描かれるのは「体育祭編」。応援団となったつみきは、サキュバスの杏恋や人虎の虎条と練習の日々を送る。しかし本番を迎えたところで、虎条に事件が……。

なおアニメイト、ゲーマーズ、メロンブックスでは、森下みゆ氏が手掛けたイラスト特典が数量限定で用意されている。

【「尾守つみきと奇日常。」10巻あらすじ】

つみきさんと躍る「またとない」体育祭。

新たな仲間と始まった新学年での生活。

景希高校はあっという間に体育祭の季節です。

ウェアウルフのつみきさんは、今年は応援団。

サキュバスの杏恋ちゃんや人虎の虎条さんと練習の日々。

みんなの一生懸命な準備の果てに、迎えた本番！

そこで……虎条さんに事件が。

胸いっぱいで躍るニューノーマルな青春。

つみきさんと一緒に、またひとつ大切な思い出を。

(C)森下みゆ／小学館

