「尾守つみきと奇日常。」10巻が本日発売！ つみきが応援団として奮闘する体育祭編ウェアウルフ×人間の青春グラフィティ最新刊
【「尾守つみきと奇日常。」10巻】 6月18日 発売 価格：594円
つみきさんと躍る「またとない」体育祭。
ウェアウルフのつみきさんは、今年は応援団。
胸いっぱいで躍るニューノーマルな青春。
(C)森下みゆ／小学館
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小学館は、マンガ「尾守つみきと奇日常。」の10巻を6月18日に発売する。価格は594円。
本作は森下みゆ氏が「週刊少年サンデー」で連載中の作品。幻人たちが数多く通う景希高校を舞台に、ウェアウルフの尾守つみきと人間の少年・真層友孝が青春グラフィティを繰り広げていく。
10巻で描かれるのは「体育祭編」。応援団となったつみきは、サキュバスの杏恋や人虎の虎条と練習の日々を送る。しかし本番を迎えたところで、虎条に事件が……。
なおアニメイト、ゲーマーズ、メロンブックスでは、森下みゆ氏が手掛けたイラスト特典が数量限定で用意されている。
【「尾守つみきと奇日常。」10巻あらすじ】
【『#尾守つみきと奇日常。』第10巻 6月18日(木)ごろ発売！#森下みゆ 先生イラスト特典あります!!】- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) June 2, 2026
この第10巻を画像の書店でご購入いただくと、森下みゆ先生のイラスト特典が先着でもらえます!!
※数量限定
※念のためご購入前に書店にてご確認下さいhttps://t.co/CAtISyVZfi pic.twitter.com/YdZCaACVDc
つみきさんと躍る「またとない」体育祭。
新たな仲間と始まった新学年での生活。
景希高校はあっという間に体育祭の季節です。
ウェアウルフのつみきさんは、今年は応援団。
サキュバスの杏恋ちゃんや人虎の虎条さんと練習の日々。
みんなの一生懸命な準備の果てに、迎えた本番！
そこで……虎条さんに事件が。
胸いっぱいで躍るニューノーマルな青春。
つみきさんと一緒に、またひとつ大切な思い出を。
(C)森下みゆ／小学館