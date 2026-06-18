「放課後、ボカ研で！」1巻が本日発売！ ミリしら新入生×ボカロのゆるかわ青春譚「週刊少年サンデー」新連載！
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小学館は、マンガ「放課後、ボカ研で！」の1巻を6月18日に発売する。価格は770円。
本作は紅野あつ氏によるミリしら新入生×ボカロのゆるかわ青春譚。「週刊少年サンデー」にて連載されている。
高校1年生・佐々木みらはバンドのような青春に憧れていたが、音楽系の部活はほぼ全滅しており、唯一活動していた「ボカロ研究部」に入部することに。ボカロのことをまったく知らなかったみらは、そこでボカロ沼に浸る3人の先輩たちに囲まれる。
また対象書店では、紅野あつ氏の描き下ろしイラストを使用した特典が配布される。
【「放課後、ボカ研で！」1巻あらすじ】
【『放課後、ボカ研で！』第1巻 6月18日(木)ごろ発売！ #紅野あつ 先生イラスト特典あります!!】- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) June 9, 2026
この第1巻を画像の書店でご購入いただくと、紅野あつ先生のイラスト特典が先着でもらえます!!
※数量限定
※念のためご購入前に書店にてご確認下さいhttps://t.co/UvTvMm52S0#放課後ボカ研で！ pic.twitter.com/JlShjllwjD
ミリしら新入生×ボカロのゆるかわ青春譚！
バンドのような青春に憧れている高校1年生・佐々木みら。
軽音部入部の旨を先生に伝えたものの、なんと軽音部は廃部!? というか音楽系の部活がほぼ全滅……!?
稀有な状況の中、唯一活動していた「ボカロ研究部」に入部することになったみらだったが、彼女はボカロが何か1ミリも知らなかった――
しかしそんな心配はどこ吹く風。あっという間にボカロ愛あふれる先輩たちに囲まれて……？
ネットに疎い新入生・佐々木みらを始め、既にボカロ沼に浸っている3人の先輩たち、何やら訳アリの顧問の先生……多様な登場人物と創作で繋がる、めためたキュートでクリエイティブな放課後が始まります♪
(C)紅野あつ／小学館