AIの普及で賢さの価値が暴落している。代わりに価値が高騰しているモノについて書かれたのが『自分の言葉で話せるようになりましょう。』だ。著者は金なしコネなしスキルなしから、アパレル業界で会社を史上最年少＆史上最短で上場させた片石貴展氏。本記事では、そんな片石氏が驚愕したAIの使い方について語る。（構成/ダイヤモンド社編集局・淡路勇介）※本記事の原稿にはAIを使用していません。

ユーチューバーが語ったアンチコメントの正体

――ここ1年でだいぶAIが普及しましたね。

片石貴展氏（以下、片石）：そうですね。この前、炎上したとあるユーチューバーの人に聞いてびっくりしたんですが、小学生がChatGPTを使ってアンチコメントをしてるらしいんです。

――え、小学生がですか!?

片石：そうなんです、AIを使っているので、すごく理路整然とした文章で論理的に、アンチコメントを書くそうです。

――びっくりですね。

片石：これがAIネイティブのやり方か！と思いましたね。以前から、AIの普及で賢さの価値が落ちてるなと思っていましたが、それを確信した瞬間でした。

――賢さの価値が落ちてるってどういうことですか？

片石：AIが一瞬で正解を出してくれるし、論理的な文章を作ってくれるから、知識の多さとか、論理的思考の正確さとかでは人間は勝てないじゃないですか。学校教育では、答えのある問題に対して、早く回答にたどり着く奴が優秀な人でしたけど、社会人になったら、答えのない問題ばかり。クイズ番組のように、知識が豊富だから勝ち！なんて場面はほとんどない。AIの普及によってそれに拍車がかかった感じがしますね。

――じゃあ、どうすればいいんでしょうか？

片石：価値が暴落したものもあれば、価値が高騰したものもあります。

――逆に、価値が上がったもの？

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