開催：2026.6.18

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 4 - 2 [タイガース]

MLBの試合が18日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとタイガースが対戦した。

アストロズの先発投手はピーター・ランバート、対するタイガースの先発投手はケーシー・マイズで試合は開始した。

3回裏、1番 ジェレミ－・ペーニャ 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 1-0 DET

5回裏、2番 ヨルダン・アルバレス 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 2-0 DET、4番 イサク・パレデス 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 3-0 DET

6回裏、1番 ジェレミ－・ペーニャ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 4-0 DET

7回表、5番 ケリー・カーペンター 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 HOU 4-1 DET

9回表、1番 ケビン・マクゴニグル 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 HOU 4-2 DET

試合は4対2でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのピーター・ランバートで、ここまで6勝4敗0S。負け投手はタイガースのケーシー・マイズで、ここまで2勝4敗0S。アストロズのヘイダーにセーブがつき、1勝0敗4Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-18 05:38:10 更新