「彼の存在感を言葉で表現するのは難しい」流れを変えた日本代表DFが称賛した“途中出場”の選手は？ 伊東純也でも小川航基でもなく…【Ｗ杯】

「彼の存在感を言葉で表現するのは難しい」流れを変えた日本代表DFが称賛した“途中出場”の選手は？ 伊東純也でも小川航基でもなく…【Ｗ杯】