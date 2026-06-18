King & Prince髙橋海人、バレーボール髙橋藍選手の密着ドキュメンタリー番組のナレーションを担当

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King & Prince高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が、6月19・26日に日本テレビで放送される『100h・REC』のナレーションを担当する。

■初回放送では、バレーボール男子日本代表、高橋藍選手に密着

この番組は、超一流スターの「側近」が100時間カメラを回し続け、スターの覚悟を記録する超濃密・高純度ドキュメンタリー。

カメラを託されるのは、最も近くでスターの活躍を支えるパートナー。従来のメディア取材では決して踏み込めなかった領域で、スターの飾らない本音と覚醒する瞬間をドラマチックに捉える。

側近が撮影する超至近距離のリアルな映像と上質なルック。そこに、高橋海人の体温が宿るナレーションが融合し、単なる記録ではない、誰も見たことのない100時間の堆積を描き出すプレミアムドキュメンタリーだ。

初回放送で密着するのは、バレーボール男子日本代表の高橋藍選手（「高」は、はしごだかが正式表記）。

高橋は、所属のサントリーサンバーズ大阪を今シーズン限りで退団し、ポーランドの名門チームに移籍することを発表した。

「東京オリンピックで自分はまだまだだなって感じた。挑戦しないといけない、強くならないといけないと思った」

番組では、海外に戦いの場を移す高橋選手にとって、日本で最後となるSVリーグ年間優勝をかけた戦い、その舞台裏に密着。撮影は、サンバーズ広報の南氏が担当した。

常に高橋選手の側にいる南氏だからこそ撮れた、一流アスリートの表情、葛藤、涙…。「日本のエース」高橋藍が今まで見せたことがない素顔に迫る。

■King & Prince高橋海人 コメント

ナレーションを担当させていただきました、King & Princeの高橋海人です。

選手たちの「側近」がカメラを回すというこの番組だから見ることができた、選手の人間としての魅力。それが30分の中に詰まっています。

声を吹き込みながら、これまで応援していた選手たちのことを、これまで以上に好きになってしまいました。きっと皆さんも観ていただけたらそうなると思います。

そんな素敵な番組を、僕の声で彩れていたら、とても嬉しいです。

ぜひ、ご覧ください。

■番組情報

日本テレビ『100h・REC』

06/19（金）24:40～25:09

06/26（金）24:45～25:14

出演：高橋藍、高橋海人（King & Prince）

■関連リンク

King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/