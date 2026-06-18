日経225先物：18日夜間取引終値＝70円安、6万9980円
18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比70円安の6万9980円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9902.25円に対しては77.75円高。出来高は1万3941枚だった。
TOPIX先物期近は4029.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIX現物終値比16.27ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69980 -70 13941
日経225mini 69950 -100 276134
TOPIX先物 4029.5 +7 18351
JPX日経400先物 36560 +60 453
グロース指数先物 699 -3 395
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4029.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIX現物終値比16.27ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69980 -70 13941
日経225mini 69950 -100 276134
TOPIX先物 4029.5 +7 18351
JPX日経400先物 36560 +60 453
グロース指数先物 699 -3 395
東証REIT指数先物 売買不成立
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