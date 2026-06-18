　18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比70円安の6万9980円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9902.25円に対しては77.75円高。出来高は1万3941枚だった。

　TOPIX先物期近は4029.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIX現物終値比16.27ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69980　　　　　 -70　　　 13941
日経225mini 　　　　　　 69950　　　　　-100　　　276134
TOPIX先物 　　　　　　　4029.5　　　　　　+7　　　 18351
JPX日経400先物　　　　　 36560　　　　　 +60　　　　 453
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　　-3　　　　 395
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース