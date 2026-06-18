飼い主さんの足元で横になり甘えるベジータちゃん。飼い主さんを虜にしてしまうあまりにもあざとい行動に視聴者の注目が集まりました。

動画は記事執筆時点で再生回数2.3万回を突破。コメント欄には「どう？かわいい？？って言ってそう」「かわええ～」といったコメントが寄せられました。

【動画：子猫が足元まで近づいてきて…可愛さを自覚しているとしか思えない『あざとすぎる行動』】

可愛いことを知っている子猫

TikTokアカウント「子猫のベジータ」に投稿されたのは、飼い主さんに甘える子猫の動画。ミヌエットのベジータちゃんは甘えん坊の女の子。この日も横になる飼い主さんの足元に寄って来たんだとか。

飼い主さんの足の先にある鏡に映る自分の姿を何度も眺めるベジータちゃん。しかし、甘えるのが先決とばかりに飼い主さんの足に体を思い切り擦り付けて腰を下ろしたそう。

そのまま身じろぎをしてギュッと目を瞑ったかと思うと、大あくび。子猫の無防備な仕草がたまりません。

あざとい甘え術

あくびが終わるとリラックスした様子で飼い主さんの足に体をグリグリと押し付けるベジータちゃん。

カメラを向けたまま動かない飼い主さんを不思議に思ったのか、キョトンとした顔で見つめてきたそう。あどけない視線に飼い主さんも思わず微笑んでしまったとか。

可愛さを自覚しているのではないかと疑いたくなるほど愛くるしいベジータちゃんの行動からは、一瞬たりとも目が離せません。

届かない前足

甘えん坊なベジータちゃんですが、他の動画ではおもちゃで活発に遊ぶ様子も。

飼い主さんが動かすおもちゃに一生懸命飛びつきますが、なかなか捕まえられずゴロン。仰向けで捕獲を試みていたそう。しかし、短いベジータちゃんの前足は空を切ってばかりだったとか。

その後も水面に浮かぶラッコのように仰向けに転がりながら、おもちゃに向かって行ったり、突然興味を失ったり。ベジータちゃんのマイペースさが微笑ましいひとコマでした。

話題になった動画には「微笑んでる主さんも可愛い」「主アンド猫がかわいい」と、優しい目で見守る飼い主さんとベジータちゃんの愛情溢れる関係性に注目した視聴者のコメントも寄せられています。

TikTokアカウント「子猫のベジータ」では、短い足がキュートなベジータちゃんの魅力が詰まった動画を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「子猫のベジータ」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。