猫とのスキンシップ中にできる『顔の健康チェック』5つ

1.目のチェック

猫の目は健康状態を映す鏡といわれています。まずはそんな猫の目をチェックしてみましょう。

健康な猫の目は澄んでいて輝きがあり、左右対称に開いています。そこで目やにの量や色、白目の部分が充血していないかを確認しましょう。

少量の目やには正常ですが、黄色や緑色の目やにが大量に出ている場合は感染症の疑いがあります。

また、瞬膜（目の内側にある薄い膜）が常に見えている状態も体調不良のサインです。涙が多い、目を細めてしかめている様子があるときも注意が必要です。眼の開き方や瞳孔の開き方に左右差がないかどうかも確認しましょう。

2.耳のチェック

次は耳のチェックです。

猫の耳の内側は、薄いピンク色でほとんど汚れがない状態が健康的です。耳の内側をそっと覗き、黒や茶色の汚れが大量についていないか確認しましょう。

悪臭がする、頭を頻繁に振る、後ろ足で耳をかく仕草が多い場合は、耳ダニや外耳炎のサインの可能性があります。

また耳の付け根や周辺の皮膚が赤くなっていたり、脱毛が見られたりするときも要注意です。日頃から観察しておき、異変に気づきやすくしておきましょう。

3.鼻のチェック

3つ目は鼻の状態をチェックします。

猫の鼻は適度に湿っていて、色はピンクや黒など個体差がありますが、左右均一であれば問題ありません。

透明でサラサラした少量の鼻水は正常な範囲ですが、黄色・緑色のドロっとした鼻水や、頻繁なくしゃみが続く場合は猫風邪（ウイルス性上気道炎）などの感染症が疑われます。

また鼻がカラカラに乾燥して熱っぽい状態が続く場合も、発熱のサインの可能性があるため、体温やほかの症状の有無も確認しましょう。

4.口・歯茎のチェック

4つ目は口や歯茎のチェックです。口まわりは見落とされがちですが、とても大切なチェックポイント。

健康な猫の歯茎はサーモンピンク色で、歯に過度な歯石がついていない状態が理想です。

しかし口臭がきつい、歯茎が赤く腫れている、よだれが多いなどのサインは要注意で、歯周病や口内炎の可能性があります。

特に歯周病は猫や犬に多い疾患で、痛みから食欲不振につながることも少なくありません。食事の食べ方が変わった、硬いものを嫌がるようになったと感じたら、口の中を確認してみましょう。

5.顔・皮膚のチェック

顔全体の皮膚や被毛（ひもう）の状態も、スキンシップ中に確認しておきたいポイントです。

健康な猫の毛並みにはツヤがあり、皮膚に赤み、かさぶた、フケなどは目立ちません。全体を優しく撫でながら、しこりや腫れがないか、左右対称かどうかを確認しましょう。

もしアレルギーや皮膚病があると、顔まわりに発疹、かゆみ、脱毛などが現れることがあります。

また、顔の一部が腫れている場合は「膿瘍（のうよう：膿が溜まった状態）」の可能性もあるため、小さな異変も見過ごさないようにしてください。

猫の『顔のチェック』異変をみつけたらどうする？

猫の顔まわりに異変を見つけた場合は、「様子見しすぎない」ことが大切です。

軽度の目やにや一時的なくしゃみであれば様子見も選択肢ですが、症状が2～3日以上続く場合や、ぐったりしている・食欲がないなどの全身症状を伴う場合は早めに受診しましょう。

猫は不調を隠す動物なので、症状が見えた時点で進行している場合も少なくありません。

また、受診時には「いつから症状があるか」「どんな変化があったか」を説明できるよう、写真や動画を撮っておくのもおすすめです。

自己判断で人用の薬を使うのは危険なのでNG。普段から健康な状態を知っておき、小さな異変にも気づきやすくしておきましょう！

日頃から顔を触られることに慣れさせるコツ

顔の健康チェックをスムーズに行うためには、日頃から「顔周りを触られる＝気持ちいいこと」と猫ちゃんに学習してもらうことが大切です。

最初は猫が好きな「顎の下」や「耳の付け根」から優しく撫で始め、徐々に目元や口元へと触れる範囲を広げていきましょう。

嫌がったらすぐに止め、決して無理強いをしないことが成功の秘訣です。

上手にお顔を触らせてくれた後は、お気に入りのおやつを与えてたくさん褒めてあげてください。この「ご褒美」をセットにすることで、毎日のチェックが愛猫にとっても楽しみな時間に変わっていきます。

まとめ

猫の顔には、健康状態を測るための重要なサインがたくさん詰まっています。

毎日のスキンシップに「目・耳・鼻・口・全体」の5つのチェックをほんの数秒取り入れるだけで、言葉を話せない愛猫の小さな SOS をいち早くキャッチできる手助けとなるでしょう。

「いつもと何かが違う」という飼い主さんの直感は、時にどんな検査よりも鋭いものです。

手遅れになる前に病気を防ぐためにも、さっそく今日のスキンシップの時間から、愛猫の可愛いお顔をじっくりと観察してみることから始めてみませんか？

(獣医師監修：葛野莉奈)