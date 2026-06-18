◆ファーム・リーグ 楽天３―６巨人（１７日・森林どりスタジアム泉）

巨人の育成・花田侑樹投手（２２）が５回３安打無失点の好投で２勝目を挙げた。１７日のファーム・リーグ、楽天戦（森林どり泉）に先発登板。唯一のピンチとなった５回２死満塁では、今季習得したチェンジアップで空振り三振を奪ってピンチを脱し「インコースと変化球をバランス良く投げられた。自信を持ってチェンジアップを投げられたので、今までよりも（投球の）幅が広がっている」と納得の表情を見せた。

２１年ドラ７右腕は、２２年１１月に右肘関節クリーニング手術を受け、育成契約に。２３年１０月にはトミー・ジョン手術も受けた。今季は５月下旬から２軍のローテを守り、ここまで４試合に登板（３先発）して２勝０敗、防御率０・９０と好成績を残している。「ストライク先行で、有利なカウントで投げられていることが結果につながっている。成長していかないといけないので、次は６回、７回と長いイニングを任せてもらえるのが目標」。支配下再昇格へ、さらなるアピールを続ける。（加藤 翔平）