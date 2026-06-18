日本代表の森保一監督の弟で、１月に聴覚に障害をもつ選手によるデフサッカーの男子育成選抜監督に就任した洋さんがスポーツ報知の取材に応じ、兄の原点を語り、エールを送った。（取材・構成＝田村 龍一）

今年の正月には地元・長崎の実家で森保ファミリーが集まり、つかの間の親族の時間を過ごしたという。

「両親と、兄（一監督）、姉、私の３人きょうだいとそれぞれの家族。兄はＷ杯についていろんな方から声を掛けられているでしょうから、私からは触れませんでした。いつも会った時は、長崎にいる私から兄に、両親の近況を伝えるぐらいです」

リスペクトする指導者は、やはり兄だ。

「兄は監督目線ではなく、選手を人としてしっかり見て、コミュニケーションをとる。自分が最終的には決めるが、それまでいろんな人の意見を聞けるのがすごい。あれをやれ、これをやれ、ではない。プロなので技術は素晴らしい人が集まっているので、それをまとめるのは、人としてしっかりしていないと難しい」

人を束ねる力。その原点は森保家にあったようだ。

「うちの実家は、よく人が集まる家でした。仲間意識が強くて、親戚も友人もよく来た。両親は巨人ファンで、（少年時代は）兄も私も巨人戦しか見ていない（笑）。昔はサッカーのサの字も知らなかった。兄が小学６年の時、隣町から赴任してきた先生の勧めでサッカーを始め、私も付いていって、やればやるほど身について楽しくなってきた。それからはサッカー関係者もよく家に来ました。兄は仲間思いで、試合中にチームメートが（相手のスパイクで足を）削られたら、真っ先に飛んでいっていました」

３学年上の兄。いつもその背中を追いかけていた。

「兄は一言で表すと、強い人。気持ちも強いし、芯が強い。本当にやると決めたら、とことんやる。兄が中学生の時、自主練をやると決めたら、小学生の私も連れられ、例えば１対１とか、ボコボコにやられて私が泣くまでずっとやる（笑）。それで私が上達したというのも、もちろんありますけど。今は優しい兄。日本代表監督になっても、私や家族に対しては何も変わらない。ものすごい重圧だと思うけど、体にだけは気をつけてほしい」

◆森保 洋（もりやす・ひろし）１９７２年１月２９日生まれ。５４歳。長崎市で育ち、小学３年時に兄・一らの影響でサッカーを始める。長崎日大高から社会人を経てＪ２鳥栖などでプレー。２０００年に現役引退後、鳥栖のアカデミーダイレクターなど歴任。１６年から長崎で選手育成に携わる。今年１月、デフサッカー男子育成選抜監督に就任。