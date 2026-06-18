◇W杯北中米大会1次リーグＫ組 ポルトガル1―1コンゴ（2026年6月17日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦は17日（日本時間18日）、ポルトガル（FIFAランク5位）がコンゴ（同45位）と1―1のドロー。52年ぶり2回目の出場となったコンゴと勝ち点1を分け合う結果に終わった。

W杯初出場となったMFジョアン・ネベス（パリSG）は先発出場し、前半6分に左からのクロスに頭で合わせ先制ゴール。これが記念すべきW杯初得点となると、両手で天を指差すパフォーマンスを披露。昨年7月に28歳という若さで交通事故死したディオゴ・ジョタさんへ捧げる一撃となった。

この日はポルトガルサッカー連盟から招待されたジョタさんの両親も来場。一部選手はジョタさんを追悼するために用意したリストバンドを着用して試合に臨んだ。試合前の国歌斉唱時にはスタジアムの大型ビジョンにジョタさんの映像が映し出され、両親が涙する場面もあった。

試合後、DFカンセロ（バルセロナ）は「この引き分けは敗北のように感じます。なぜなら、私たちは今日勝ちたかったからです。自分たちのためだけでなく、この選手たちに関わるすべての人々のために。ディオゴのために、そしてここで観戦していた両親のためにも。私たちはそれを成し遂げられませんでした」と落胆。続けて「我々にはディオゴ・ジョタという強力な存在と共にいるので地に足をつけて、しっかりと立ち直らなければなりません」と次戦へ向け気持ちを切り替えていた。