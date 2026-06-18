昭和スポーツカーを現代に再現した「M55 RS」とは

「外観は昭和のスポーツカー、中身は現代車」。そんな発想を形にした1台が再び登場しました。

光岡自動車（ミツオカ）が2026年4月23日に発表した、創業55周年記念モデル第3弾となる「M55 RS（エムダブルファイブ アールエス）」です。

【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが斬新すぎる「ケンメリ風“5ドアハッチバック”」です！ 画像で見る（30枚以上）

「ケンメリ風シビック」と呼びたくなる個性的なルックスと、あえてマニュアルミッションだけを設定したこだわりが特徴のミツオカのM55 RS。

M55（エムダブルファイブ）シリーズは、同社が2023年に公開した「M55コンセプト」をルーツとする市販モデルで、第1弾となる「M55 Zero Edition（ゼロエディション）」は、現行のFL型ホンダ「シビック」の1.5リッターターボ車をベースとした6速MT仕様として100台限定で発売。

第2弾の「M55 1st Edition（ファーストエディション）」では、ハイブリッド（e：HEV）やCVT仕様も設定され、生産予定台数250台で販売されるなど大きな話題を集めました。

今回の「M55 RS」はそれに続く第3弾。「やはりM55はMTで乗りたい」というユーザーからの熱い要望を受け、再び硬派なMT仕様へと回帰しました。

近年はスポーツモデルであってもAT化が進み、MT車そのものの供給も減少傾向にありますが、ユーザーからの要望を受け、ミツオカはベース車の調達交渉を重ね、55台分を確保。

MTモデルを求めるユーザーの声に応えるかたちで、第3弾となるM55 RSが誕生しました。

そんなM55 RSですが、最大の特徴はやはりそのエクステリアデザインです。

フロントマスクには丸目4灯のヘッドライトを採用し、ブラックアウトされたグリルや長く伸びたノーズ、絞り込まれたサイドビューによって、往年の“ケンメリ”（4代目スカイライン）など、1970年代の国産スポーツカーを連想させるスタイルを実現しています。

初代トヨタ「セリカ」や当時のアメリカンマッスルカーを彷彿とさせる要素も盛り込まれており、単なる復刻ではなく、昭和の熱量を現代に落とし込んだデザインとなっています。

搭載されるパワーユニットは、FL型シビック譲りの1.5リッター直列4気筒ターボエンジン。最高出力は182PS、最大トルクは240Nmを発生し、駆動方式はFF（前輪駆動）のみとなります。

またM55 RS専用装備として、フロントとリアには赤い「RS」エンブレムを装着。インテリアには「M55 RS」のロゴ刺繍入り専用レザーシートを採用しています。

さらに専用ボディカラーとして「ショアブルーメタリック」と「ナルドグレー」を設定。車両本体価格（消費税込）は888万8000円です。

シビックをベースとするモデルとして考えると高価格帯ですが、M55 RSの魅力はスペックや価格だけでは語れません。

現代車としての安全性能や快適性を備えながら、1970年代のスポーツカーを思わせるデザインとMTならではの操る楽しさを組み合わせた点は、このクルマの大きな特徴。クラッチを操作し、自らシフトチェンジを行う楽しさは、MTならではの魅力です。

2026年の生産台数は55台限定。今後シリーズがどのように展開されるのかは明らかになっていませんが、今回も高い注目を集めるモデルとなりそうです。

※ ※ ※

「運転する楽しさ」や「所有する喜び」に焦点を当てたM55 RS。

電動化や運転支援技術の進化によって、クルマはますます快適で扱いやすい存在になっていますが、そうした時代だからこそ、M55 RSは、効率では測れない価値を求めるクルマ好きにとって、非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。