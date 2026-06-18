◇インターリーグ ドジャース―レイズ（2026年6月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）のレイズ戦に先発。4回まで無失点に抑えたが、5回に崩れた。

初回は13球で3者凡退に抑えた。2回は先頭のカミネロに中前打されたが、後続をキッチリ打ち取った。直球だけでなく、スライダー、カーブを交えて的を絞らせなかった。3回には2死から死球と安打で2死一、二塁のピンチを背負ったが、ムリンスを100.3マイル（約161.4キロ）直球で遊ゴロに仕留めた。

4回にコール、フリーランドの適時打で2点を先制してもらった大谷だったが、5回に崩れた。先頭のメサに四球、続くフェドゥシアに中越え二塁打されて無死二、三塁のピンチを背負う。ウォールズに右犠飛で1点を返されると、ディアスに中前打されて同点。さらに1死一、二塁からのムリンスの一ゴロでは、一塁ベースカバーも遅れて内野安打となり1死満塁となり、カミネロの三ゴロで勝ち越しを許した。これで終わらず、パラシオスには直球を右前に運ばれた。この回だけで26球を要し、5安打を集中されて4失点。最速は101マイル（約162.5キロ）をマークしたが、前回までの登板でもあった中指の第1関節は出血したとみられ、赤く染まっていた。

レイズ先発のマクラナハンとの投げ合い。2人はゼスチャーで会話を交わした。ベンチ前から手を挙げて大谷にあいさつしたマクラナハンに対して、大谷は左腕を指差し「左腕はもう大丈夫？」といったしぐさ。トミー・ジョン手術から今季復帰したマクラナハンは親指を立てて「大丈夫」のポーズ。それを見た大谷も親指を立てて応じた。大谷がエンゼルス時代の22、23年のオールスターでは同じア・リーグの一員として出場していた。

大谷は前回10日（同11日）のパイレーツ戦まで4登板続けて、投打同時出場。ただ、前回登板の翌11日（同12日）の同戦では左膝の炎症のため、第5打席で代打を送られ途中交代。翌12日（同13日）の試合を欠場した。この日の先発登板は予定通りとなったが、通常2日前に行うブルペンでの投球練習も膝への負担を考慮し、前日である16日（同17日）に変更していた。

デーブ・ロバーツ監督（54）は、左膝に不安を抱えた中で投手専念で先発する大谷について見極めたい点として「私としては、彼のしぐさや様子、投げ方、ボールの出どころ、コマンド（制球）などを見ていきたい。注意深く見守っていく」と試合前に話していた。