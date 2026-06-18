◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本代表はオフ明けの17日（日本時間18日）、第2戦チュニジア戦（20日、モンテレイ）に向けてベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルで練習を再開した。FW上田綺世（フェイエノールト）は疲労を考慮して別メニューで調整したが「大丈夫です」とチュニジア戦出場に支障がないことを強調。「2戦目はどの大会も難しいゲームになっているので、しっかりものにできるように良い準備をしたい」と力を込めた。

日本にとって1次リーグ第2戦は過去1勝3分け3敗と最も勝率が低い。02年日韓大会でロシアを1―0で撃破したのが唯一の白星で、5大会連続出場の長友も含めて現在のメンバーで第2戦の勝利を経験した選手はいない。上田は前回22年カタール大会は第2戦のコスタリカ戦に先発してW杯デビューしたが、プレーに精彩を欠き前半だけで途中交代。チームは0―1で敗れ、その後は出場機会がなく大会を終えた。

1―1のPK戦の末に敗れた決勝トーナメント1回戦クロアチア戦もベンチから見つめ「自分は悔しがる立場にもなかった」と振り返る。4年がたち、今大会はエースとして迎えている。第1戦のオランダ戦は前線で体を張り、2―2のドロー発進に貢献。前半45分には巧みな動き出しで世界的DFファンダイクの背後を突き、惜しいシュートも放った。「1年間とプレーの手応えはまったく違う。何より自信を持ってプレーできたのは前回とは違った点。あとは結果で貢献できれば1番いい」と視線を上げた。

アルゼンチンのメッシ、フランスのエムバペ、ノルウェーのハーラントら各国のエースの活躍が目立つ。上田は「僕はエースとしてとかは別に思ってない。そもそもFWは全員、毎試合点取るためにプレーしてるわけなので。結果として前回（オランダ戦）は取れてない現実があるので、そこを数字にすることがチームにとって何よりもプラスになる。そこにこだわりたい」と力を込めた。上田にW杯初ゴールが生まれれば、日本が勢いづくことは間違いない。