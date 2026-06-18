◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組 イングランド―クロアチア（１７日、ダラス競技場）

優勝候補が１次リーグ初戦で激突。イングランド（ＦＩＦＡランク４位）と、クロアチア（同１１位）が１次リーグＬ組初戦で対戦。クロアチアは前半１２分にイングランドＦＷケインにＰＫで先制ゴールを許したものの、同３６分にカウンターからＭＦバドゥリナのミドルシュートで同点に追いついた。４０歳のＭＦモドリッチはスタメンで５大会連続出場。

クロアチアは過去２大会で準優勝と３位に導いたダリッチ監督が率い、高い組織力で上位進出を狙う。４０歳にしてなお絶対的司令塔のモドリッチは、４月下旬に左頬を骨折して手術を受けた。回復状況がチームの浮沈を左右する。

モドリッチがパスの起点となって攻撃のリズムをつくり、左サイドを主体に攻撃。パワーのあるペリシッチがクロスや細かい連係からの突破など多彩な仕掛けを見せる。守備では無理に前へ出ず、しっかりとブロックを組んで粘り強く戦う。

◆クロアチア（４大会連続７度目） ＦＩＦＡランク１１位。Ｗ杯最高成績は２０１８年大会の準優勝。欧州選手権の最高成績は１９９６、２００８年大会の８強。１７年からズラトコ・ダリッチ監督（５９）が母国を指揮。主な選手はＭＦモドリッチ（ＡＣミラン）、ＤＦグバルディオル（マンチェスターＣ）。欧州予選は７勝１分けの無敗で突破。首都ザグレブ。人口約４１０万人。