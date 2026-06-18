関東で、今日18日の昼頃にかけて南部を中心に雨が降るでしょう。明日19日は梅雨の晴れ間となり、内陸では最高気温30℃以上の真夏日の所が急増しそうです。熱中症対策を心がけてください。

18日の朝も南部を中心に雨 局地的に雷雨

関東地方は、南にのびる前線や低気圧の影響で、昨日17日の夜から南部を中心に雨が降っています。今日18日の朝の通勤通学の時間帯も雨が続き、沿岸部では雷を伴って雨脚が強まることがあるでしょう。伊豆諸島では滝のような非常に激しい雨の降る所があり、土砂災害に注意・警戒が必要です。





昼頃にはいったん雨がやんで、日の差す時間もあるでしょう。ただ、午後は山沿いで雨雲が湧いて、夜にかけて局地的に雨が降りそうです。最高気温は昨日17日より低く、25℃前後の所が多いでしょう。内陸は28℃前後まで上がる所があるため、こまめに水分をとるよう心がけてください。

19日は梅雨の晴れ間 内陸で30℃超え

明日19日は前線が次第に南へ離れるため、関東は午前を中心に晴れるでしょう。強い日差しで気温がグングン上がり、内陸の地域では、最高気温30℃以上の真夏日になる所がありそうです。



最高気温は前橋で32℃まで上がる見込みで、真夏のような暑さでしょう。真夏日にならなくても、東京都心で28℃など、平年より高い予想です。



梅雨の晴れ間は、急な暑さで熱中症のリスクが高まります。こまめに休憩をとり、喉が渇く前に水分をとりましょう。室内ではエアコンで涼しい環境にしてお過ごしください。

熱中症の症状とは?

熱中症には、様々な症状があります。



はじめは「手足がつる」「立ちくらみ」「めまい」「生あくび」「筋肉痛」「筋肉のこむら返り」などです。また、汗が止まらない、あるいは、汗が出ないなど「汗のかき方がおかしい」というものもあります。



他にも「なんとなく体調が悪い」「すぐに疲れる」というのも初期症状です。また、周囲の方から見て「イライラしている」「フラフラしている」「呼びかけに反応しない」「ぼーっとしている」といった、いつもと違う症状も、熱中症を疑うポイントです。



症状が進むと、「頭痛」「嘔吐」「虚脱感」「倦怠感」「集中力低下」「判断力低下」などが起こります。



応急処置をしても症状が改善されない場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。自力で水が飲めない、応答がおかしい時は、ためらわずに救急車を呼んでください。