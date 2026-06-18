「たぶん引いてくる」チュニジア攻略をイメージする伊東純也「クロスが大事になる」
4年前の経験を生かす。20日のグループリーグ第2戦でチュニジア代表と対戦する日本代表のMF伊東純也(ゲンク)は前回のカタールW杯を振り返り、「前回は(初戦で)ドイツに勝って、浮かれているつもりはなかったけど、2戦目の入りがちょっと緩くなっていたところがあった。そこは引き締めていきたい」と指摘した。
2022年のカタールW杯は初戦でドイツに2-1の逆転勝利を挙げながら、2戦目でコスタリカに0-1で敗戦。伊東もドイツ戦に先発し、コスタリカ戦は途中出場していただけに、前回の教訓を生かさない手はない。14日のオランダ戦(△2-2)で手にした勝ち点1を意味あるものにするためにも、第2戦での必勝を誓った。
コスタリカは初戦でスウェーデンに1-5で大敗。すると、サブリ・ラムシ監督を電撃解任し、エルベ・ルナール氏の新監督就任が発表された。カタールW杯でサウジアラビア代表を指揮していたルナール氏は大会後、フランス女子代表を率いていたが、2024年10月からマンチーニ監督の後任としてサウジアラビア代表監督に再就任。北中米W杯出場権を獲得したものの、今年4月に解任されていた。
日本代表とも昨年3月のアジア最終予選で対戦。日本がW杯出場を決めたあとの試合だったが、3バックで守備から入るサウジアラビアを攻めあぐね、0-0のスコアレスドローに終わっている。伊東は「直近のサウジ戦では引き分けている。ローブロックを敷かれてこじ開けられなかった。でも、チャンスはあったし、決め切ることが大事」と力を込める。
「引いてくる相手を崩すのは簡単ではない」。チュニジアも「たぶん引いてくる」と予想する伊東は「サイドからのクロスが大事になる」と指摘。「世界を見てもそこでゴールが生まれている。(今大会の)スペインも結局、(カーボベルデを)崩せなかった。(相手が)ローブロックのときはしっかり1個合わせて決めるのが大事」と、得点のイメージを膨らませた。
2023年10月のキリンチャレンジカップでチュニジアと対戦したときはFW古橋亨梧と伊東のゴールで2-0の完封勝利をおさめている。「直近では点を取っているので、いいイメージはある」としながらも、「でも、負けている試合も出ていたし、警戒もしないといけない」と、2022年6月のキリン杯で0-3で敗れた試合も脳裏にある。
オランダ戦では途中出場から流れを変え、MF鎌田大地の同点ゴールにつながるCKも蹴った。「感覚的にはいい。次はゴール、アシストという結果を残せたら」と意気込んだ。
(取材・文 西山紘平)
2022年のカタールW杯は初戦でドイツに2-1の逆転勝利を挙げながら、2戦目でコスタリカに0-1で敗戦。伊東もドイツ戦に先発し、コスタリカ戦は途中出場していただけに、前回の教訓を生かさない手はない。14日のオランダ戦(△2-2)で手にした勝ち点1を意味あるものにするためにも、第2戦での必勝を誓った。
日本代表とも昨年3月のアジア最終予選で対戦。日本がW杯出場を決めたあとの試合だったが、3バックで守備から入るサウジアラビアを攻めあぐね、0-0のスコアレスドローに終わっている。伊東は「直近のサウジ戦では引き分けている。ローブロックを敷かれてこじ開けられなかった。でも、チャンスはあったし、決め切ることが大事」と力を込める。
「引いてくる相手を崩すのは簡単ではない」。チュニジアも「たぶん引いてくる」と予想する伊東は「サイドからのクロスが大事になる」と指摘。「世界を見てもそこでゴールが生まれている。(今大会の)スペインも結局、(カーボベルデを)崩せなかった。(相手が)ローブロックのときはしっかり1個合わせて決めるのが大事」と、得点のイメージを膨らませた。
2023年10月のキリンチャレンジカップでチュニジアと対戦したときはFW古橋亨梧と伊東のゴールで2-0の完封勝利をおさめている。「直近では点を取っているので、いいイメージはある」としながらも、「でも、負けている試合も出ていたし、警戒もしないといけない」と、2022年6月のキリン杯で0-3で敗れた試合も脳裏にある。
オランダ戦では途中出場から流れを変え、MF鎌田大地の同点ゴールにつながるCKも蹴った。「感覚的にはいい。次はゴール、アシストという結果を残せたら」と意気込んだ。
(取材・文 西山紘平)