開催：2026.6.18

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 2 - 7 [ジャイアンツ]

MLBの試合が18日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとジャイアンツが対戦した。

ブレーブスの先発投手はグラント・ホームズ、対するジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザーで試合は開始した。

1回表、5番 李政厚 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでジャイアンツ得点 ATL 0-1 SF

1回裏、1番 ドレーク・ボールドウィン 5球目を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 ATL 1-1 SF、6番 マウリシオ・デュボン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 2-1 SF

2回表、2番 ブライス・エルドリッジ カウント3-2から押し出しの四球でジャイアンツ得点 ATL 2-2 SF、3番 マット・チャプマン 初球を打ってセンターへの犠牲フライでジャイアンツ得点 ATL 2-3 SF

5回表、4番 ラファエル・ディバース 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 ATL 2-4 SF、5番 李政厚 初球を打ってライトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 ATL 2-5 SF

8回表、6番 ウィリー・アダメス 5球目を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 ATL 2-6 SF

9回表、3番 マット・チャプマン 2球目を打ってピッチャーゴロ 3塁ランナーは本塁へでジャイアンツ得点 ATL 2-7 SF

試合は2対7でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのロビー・レイで、ここまで5勝6敗0S。負け投手はブレーブスのグラント・ホームズで、ここまで4勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-18 05:08:09 更新