コンバース「ジャックパーセル」から新作、アーカイヴから着想したスリッポンタイプなど

「コンバース（CONVERSE）」が、アイコン「ジャックパーセル（JACK PURCELL）」の新作「ジャックパーセル CL（JACK PURCELL CL）」と「ジャックパーセル CL スリップオン（JACK PURCELL CL SLIP-ON）」を発売する。6月30日から、コンバース取扱各店舗およびブランド公式オンラインストアで取り扱う。

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新作は、昨年誕生90周年を迎えたジャックパーセルのアーカイヴモデルを、現代人のライフスタイルに寄り添う「日常のマスターピース」として再解釈。オーセンティックな魅力を残しつつ、デイリーにフィットする一足を目指した。

ジャックパーセル CLは、つま先のスマイルと呼ばれる曲線や、かかとにあしらったヒールラベルといったアーカイヴのディテールはそのままに、アッパーに洗い加工を、生成りのトウキャップとテープにはツヤ加工を施し、ヴィンテージライクなイメージにアップデート。インソールには、クッション性に優れた高密度ウレタンフォームを用いた。ホワイト、ブラック、グリーン、パープルの4色展開で、価格は1万3200円。

ジャックパーセル CL スリップオンは、1993年に登場した「ジャックパーセル スリップオン」をアレンジ。スリッポンの意匠に、ジャックパーセルを象徴するスマイルやヒールラベル、ライトブルーのアウトソールをデザインした。ブラックとレッドの2色展開で、価格は1万2100円。

◾️公式オンラインストア