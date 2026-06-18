肺炎のため9日に死去した女優の中村玉緒さん（享年86）の葬儀・告別式が17日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。玉緒さんの夫・勝新太郎さんの元付き人で、玉緒さんとドラマ「暴れん坊将軍」で親子役を演じた俳優の松平健（72）が弔辞を読んだ。「もう奥さんの笑い声が聞こえなくなるかと思うと、本当に寂しいです」としのんだ。

（悲しみをこらえ気丈に/） 松平は悲しみをこらえ、気丈に遺影の前に立った。「思えば52年前、勝先生のもとでデビューさせていただいて以来、勝先生の奥さまとして、本当に温かく優しく接していただきました」と感謝。「暴れん坊将軍」での共演を経て、「息子のように可愛がっていただきました」と振り返った。

（さんまら200人参列/） 年1回ほど、松平の家族と玉緒さんとの食事会があった。「勝先生の思い出話をたくさん聞かせていただきました。本当に勝先生のことを愛しているんだなと、そう感じました」と夫婦の絆をかみしめ、「どうぞ天国で大好きな勝先生、またタケちゃん（長男の奥村雄大さん）と会い、3人で（長女の）眞粧美ちゃん夫婦のことを見守っていただきたいと思います」と締めくくった。

おいで俳優の若山騎一郎（61）も報道陣の取材に対応。昨年病院で対面し、「手を握りしめて、退院したらおいしいもの食べに行こうと。パチンコ行こうと。その会話が幸せだった」と振り返った。明石家さんま、舘ひろし、浅田美代子、梅沢富美男、山川豊、なべおさみら約200人が参列した。

≪AIマツケン人形と対話「そっくりですね」≫松平は葬儀に参列した後、都内で行われた対話型人形「AI Charmy マツケンバージョン」の発表会に出席した。「マツケンサンバ2」の衣装である金色の浴衣で登場。自身の声でしゃべるAI搭載のマツケン人形に「そっくりですね」と目を細めた。AIから「さすがご本人」などと持ち上げられ、思わず笑みをこぼす場面も。AIにクイズを出題してもらうなど、終始笑顔で会話を楽しみ「脳活にもいいかもね」と気に入っていた。