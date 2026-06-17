その配色、少し重たく見えてない？2026夏、40代・50代が見直したい“色の組み合わせ”
気に入っているコーデなのに、なぜか全体が重たく見える。そんなとき、原因はアイテムではなく"色の組み合わせ"にあることが少なくありません。40代・50代になると、同じ服でも配色ひとつで印象は大きく変わるものです。特に2026年夏は、シアー素材や軽やかな質感のアイテムが豊富なシーズン。だからこそ今季は“何色を着るか”以上に、“どう組み合わせるか”が大切になっています。
コントラストが強すぎると、重たさの原因になることも
白×黒、ネイビー×白--はっきりした配色は定番で、もちろん今も素敵です。ただ、色の差が強すぎると、着こなし方によっては少し硬い印象になることも。夏は光が強く、コントラストが際立ちやすい季節。実際の服より重たく見えてしまう、なんてこともあります。
今季のキーワードは、“やわらかくつなぐ配色”
2026年夏のトレンドで注目したいのが、色同士を自然につなぐ配色。エクリュ×グレージュ、ライトグレー×ネイビーのように、近いトーンを重ねるだけで、コーデ全体に自然な抜け感が生まれます。
また、ベージュ×ブラウンなどの同系色コーデも人気。強いコントラストで見せるよりも、40代・50代には特にグラデーションを意識した配色の方が上品にまとまり、今の空気感にもなじみます。
“柔らかい差し色”を、今季の味方に
ニュアンスカラー中心のコーデが増える一方で、今季はやわらかな差し色も注目株。バターイエロー、ソフトブルー、オリーブグリーンなど、主張しすぎない色が人気です。ベージュや白ベースのコーデに自然になじみながら、ほどよい新鮮さをプラスしてくれます。
また、シルバーアクセサリーを合わせるのもおすすめ。淡い配色でもぼんやり見えにくくなり、全体にきれいなメリハリが生まれます。
配色は、目立つためではなく、全体の印象を整えるためのもの。だからこそ40代・50代は、“色を足す”よりも“色をどうつなぐか”を意識することが大切です。今季はぜひ、色と色のつながり方にも目を向けてコーデを考えてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は大人世代のファッションコーディネート論および2026年春夏トレンドに関する一般的知見を参考に編集部で構成しています
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