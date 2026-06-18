森保ジャパンのエースを担うＦＷ上田綺世（２７）の原点は、鹿島学園高（茨城）時代にあった。１月の全国高校サッカー選手権で同校を準優勝に導いた鈴木雅人監督（５１）が取材に応じ、２大会目のＷ杯で戦う教え子にエールを送った。（取材・構成 岡島 智哉）

鹿島のジュニアユースからユースへの昇格を逃した上田は、鹿島学園の門をたたいた。入学時の身長は１７０センチに満たなかったが、成長期を迎えるとともに、実力はメキメキと頭角を現していった。

「個性が強かった。『自分が点を取るんだ』っていう思いを、人以上に強く思っていた。そこだけにクローズアップして本人もプレーしていました」

その分、運動量や守備意識は物足りないものもあったが、チームの勝利、そして上田の将来を考え、鈴木監督は「我慢」を決めた。

「短所ではなく長所に目を向けました。強烈な個の能力があり、本人もプライドを持っていたので」

２人の間には「その代わりに、点を取る」という暗黙の了解があった。

育成年代の段階で、守備意識や献身性がいかに大切か理解させ、学ばせることも重要ではある。しかし鈴木監督は、上田の点取り屋としての能力にフタをすることを避けた。上田は監督の期待に応え、３年時の県リーグで１８試合３３得点と覚醒した。

「マークされても、警戒されても、点を取っていた。パンチ力はすごいし、弾道が普通の選手とは違う。空中戦も『こんなに打点高かったっけ！？』って思うぐらい成長しました」

現在の上田を、鈴木監督は「ゴールを意識してプレーしているのは変わらないですが、代表に行ってからは一生懸命、守備しているな、と」と笑顔で語る。

前回大会では１試合４５分の出場で無得点。悔しさを味わった。鈴木監督は『徐々に、徐々にです」と目を細め、エールを送った。

「自分の良さ、ゴールを奪うことはブレずにやって、けがなく精いっぱい頑張ってほしいです」

ピッチの上で光り輝く教え子の雄姿に思いをはせた。