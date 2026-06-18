俳優の戸塚純貴（３３）が７月２０日スタートで歌手のＧＡＣＫＴ（５２）主演のフジテレビ系連続ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（月曜・後９時）に出演することが１８日、分かった。同日、フジテレビから発表された。戸塚は「ナイト・ドクター」（２０２１年６月〜９月／フジテレビ系）以来、約５年ぶりの「月９」レギュラー出演で、ＧＡＣＫＴとは初共演となる。

戸塚が演じるのは、主人公のＧＡＣＫＴ演じる浦真鷲が一級建築士として所属する、はかり建築設計事務所で一級建築士として働く鯖山周平（さばやま・しゅうへい）。同じ事務所でアシスタントをしている土生洸太（はぶ・こうた／神尾楓珠）からタメ口をきかれるが、寛大な心で受け入れ、土生とは名コンビになっている。少しおっちょこちょいな一面もあるが、真面目でまっすぐな性格だ。

戸塚は出演が決まったことに「タイトルを聞いた瞬間から、すでに大きな陰謀に巻き込まれていくような予感があった。ジャンルではひとくくりにできない作品で、何が待ち受けているのか、参加できることをとても楽しみにしていた」と語った。

また作品については「物語が進むごとに立場や印象がひっくり返っていく。静かなのに、ずっと心拍数が上がり続けているような作品だと感じている」とコメントした。

この作品にはこれまでにＧＡＣＫＴのほかに志田未来、神尾楓珠の出演が発表されている。