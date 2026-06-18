【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯で１次リーグ（Ｌ）を戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、全体練習を再開した。

初戦のオランダ戦で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）は、グラウンドに姿を見せず。早期復帰に向けて治療とリハビリを続けていくという。

チュニジア戦や第３戦のスウェーデン戦も欠場する可能性の高い久保について、主将ＤＦ板倉は「話はもちろんしています。検査も行って、今日も練習場には来てないですけど、まずはチュニジア戦に向けてできることを彼自身やっていると思います」と言及した。

久保だけではなく、エースＦＷ上田が別メニュー調整と、早くも総力戦の様相を呈しているが、板倉も「久保選手だけじゃなくて、他の選手も痛めてたりとかっていうのはありますけど、でも、みんなが次のチュニジア戦に向けてできることをやってるかなと思います。もう総力戦なんで。それはもう前回の試合を見て分かったとおり、途中から出た選手がすごい活躍してたと思いますし、ほんとに総力戦だと思うので、誰が出ても」とチームの思いを代弁した。